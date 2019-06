La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Primera B Nacional:

Ascendió Central Córdoba







Ayer se definió el Reducido de la Primera B Nacional y la alegría fue toda santiagueña: Central Córdoba venció en los penales a Sarmiento y logró un histórico ascenso a la Superliga. Después del 1-1 de la ida en Santiago del Estero, ayer no se sacaron diferencias en Junín (terminaron 0-0) y, por ello, todo se definió en los penales. Y en esa instancia, el Ferroviario no falló: convirtieron Diego Jara, Javier Rossi, Facundo Melivilo, Hugo Vera Oviedo y, finalmente, Alfredo Ramírez, quien, aprovechando que falló Franco Leys en Sarmiento, desató toda la locura santigueña. En el plantel conducido por Gustavo Coleoni jugaron dos ex Villa Dálmine: Renso Pérez y Javier Rossi, quienes ya habían compartido un ascenso en diciembre de 2014, cuando el Violeta subió a la Primera B Nacional en cancha de Tristán Suárez.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL FERROVIARIO EN JUNÍN.

Primera B Nacional:

Ascendió Central Córdoba

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: