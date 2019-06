La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Liga Campanense:

Juegan desde las 15.30 horas en el barrio La Josefa. Ayer, Puerto Nuevo no se presentó ante Otamendi, mientras que Las Palmas venció 2-1 a Leones Azules. La sexta fecha del Grupo B del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense comenzó ayer, aunque de los dos programados inicialmente sólo se disputó uno: Las Palmas consiguió su primer triunfo del certamen al derrotar por 2-1 a Leones Azules con goles de Braian Suárez y Diego Andrade. De esta manera cortó una racha de cuatro caídas consecutivas. Por su parte, Leones Azules (gol de Jonathan Romero nuevamente) sigue sin poder ganar en el campeonato: acumula un empate y cinco derrotas en seis presentaciones. El otro encuentro programado ayer no se disputó: Puerto Nuevo no se presentó frente a Otamendi FC, que así suma su tercera victoria consecutiva y sigue creciendo en la tabla después de la derrota sufrida en el debut ante La Josefa. En tanto, el Auriazul repitió la ausencia de la fecha anterior, cuando no se presentó a jugar contra La Josefa, y su continuidad en el Torneo Oficial es un interrogante. En la continuidad de la programación, el partido más atractivo de esta sexta fecha del Grupo B se jugará esta tarde: el líder La Josefa recibirá en su cancha a las 15.30 horas a Atlético Las Campana, en un partido que, además, pondrá frente a frente al campeón y subcampeón del Torneo 2018. La Josefa ganó los cuatro encuentros que disputó hasta el momento y tiene 12 puntos, mientras que Las Campanas acumula 3 victorias y 2 derrotas (una de ellas por fallo del Tribunal de Disciplina) y cuenta actualmente con 9 puntos. Además, hoy, el escolta Villanueva (10 puntos) se medirá con Barrio Lubo (0) desde las 13.00 en cancha de Lechuga; mientras que Atlético Las Praderas (7) chocará con Albizola FC (3) desde las 10.30 en La Josefa.

