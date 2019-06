La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Fútbol:

San Luis y Amigos de Zárate son los líderes del Torneo de Veteranos







Por la novena fecha, San Luis venció 2-0 a CASLA y sigue al frente de la División A. Mientras que Amigos de Zárate goleó a Unión Entre Ríos y manda en la B. Hoy se juega la 10ª jornada. El pasado domingo se disputó la novena fecha del Torneo de Fútbol que organiza la Liga de Veteranos de Campana y que tiene a 34 equipos divididos en dos niveles. En la División A, el líder es San Luis, que venció 2-0 a CASLA y mantuvo su diferencia de un punto sobre 9 de Julio, que superó 1-0 a Deportivo San Felipe. En tanto, en la División B, Amigos de Zárate goleó 4-0 a Unión Entre Ríos y sostuvo su ventaja de tres puntos sobre Norte FC, que derrotó 3-1 a San Cayetano. El balance de esta novena jornada fue el siguiente: DIVISIÓN A -Campana FC 3 – El Pino 2. Goles: Ismael Quirino (2) y Martín Carrizo (CAM); Ariel Díaz y Daniel González (EP). -San Luis 2 – CASLA 0. Goles: Juan Bogao y Carlos Rivas (SL). -La Esperanza 4 – El Defe 1. Goles: Fabián Gamboa (3) y Roberto González (LE); Hernán Delfín (DEFE). -Amigos de Raúl 3 – La Josefa 0. Goles: Luis Costella (2) y Pablo Mario (AdR). -9 de Julio 1 – Deportivo San Felipe 0. Gol: Sergio Albelo (9dJ). -Las Praderas 3 – Juventud Unida 1. Goles: José Cabral, César Salguero y Ramón Torres (LP); Gastón López (JU). -Los Pumas 2 – Lechuga FC 2. Goles: Martín Bogado y Diego Ferruti (LP); Leandro Jove y Claudio Massares (LE). -Las Campanas 3 – Naranja 0. Goles: Cristian Albornoz, Cristian Hausch y Carlos Pisurnia (LC). Interdivisional: Amigos de Titi 1 – El Regreso 1. POSICIONES: 1) San Luis, 21 puntos; 2) 9 de Julio, 20 puntos; 3) Las Praderas, 19 puntos; 4) Juventud Unida, 18 puntos; 5) El Pino y Las Campanas, 16 puntos; 7) Campana FC, 15 puntos; 8) Lechuga FC, 14 puntos; 9) La Esperanza, 10 puntos; 10) Amigos de Raúl y Los Pumas, 11 puntos; 12) La Josefa y CASLA, 8 puntos; 14) Naranja y El Regreso, 7 puntos; 16) El Defe, 5 puntos; 17) Deportivo San Felipe, 4 puntos. GOLEADORES: 1) Fabián Gamboa (La Esperanza), 11 goles; 2) Luis Costella (Los Amigos de Raúl) y Silvio Lamelza (Naranja), 10 goles; 4) Roberto Ferreira (Las Praderas), 7 goles. DIVISIÓN B -Puerto Nuevo 2 – Estación Las Palmas 0. Goles: Omar Ferreyra (2) (PN). -Albizola FC 2 – Leones Azules 0. Goles: Carlos Espíndola y Juan Núñes (ALB). -Atlético El 70 2 – Patronato 0. Goles: Javier González (2) (El70). -Norte FC 3 – San Cayetano 1. Goles: Juan Carvallo, Fidelino Corvalán y Julio Escobar (NOR); Oscar Ochoa (SC). -Amigos de Zárate 4 – Unión Entre Ríos 0. Goles: Sergio Rosales (2), Diego Gentolleza y Cristian Retamoza (AMI). -Mega Juniors 2 – Atlético La Josefa 1. Fernando González y Fernando Panagiotti (MJ); Mario Gómez (ALJ). -Sporting Pioneros 1 – Los Amigos 1. Goles: Andrea De Orlando (PIO); Miguel Dicharte (AMI). -Kilmes FC 4 – Tavella 1. Goles: Hugo Pérez (3) y Sergio Rodríguez (KIL); Guillermo Iturriago (TAV). POSICIONES: 1) Amigos de Zárate, 22 puntos; 2) Norte FC, 19 puntos; 3) Kilmes FC y Puerto Nuevo, 18 puntos; 5) Albizola FC, 17 puntos; 6) Mega Juniors, 13 puntos; 7) Atlético El 70 y Titi y Amigos, 12 puntos; 9) Deportivo San Cayetano, Tavella y Estación Las Palmas, 10 puntos; 12) Unión Entre Ríos, 9 puntos; 13) Patronato, 7 puntos; 14) Sporting Pioneros y Los Amigos, 6 puntos; 16) Leones Azules y Atlético La Josefa, 5 puntos. GOLEADORES: 1) Sergio Rosales (Amigos de Zárate), 15 goles; 2) Mauro Keidel (Amigos de Zárate), 8 goles; 3) Carlos Ortiz (Las Palmas), 7 goles; 4= Oscar Ochoa (San Cayetano), 6 goles. PRÓXIMA FECHA La 10ª fecha se disputará hoy en cuatro escenarios diferentes: -en cancha de CASLA jugarán: CASLA vs Deportivo San Felipe (10.00), Unión Entre Ríos vs Atlético La Josefa (11.15), Mega Juniors vs Sporting Pioneros (12.30), 9 de Julio vs Juventud Unida (13.45). -en cancha de Puerto Nuevo se enfrentarán: Puerto Nuevo vs Albizola (10.00), Campana FC vs Lechuga FC (11.15), Titi y Amigos vs Amigos de Zárate (12.30), Las Campanas vs La Esperanza (13.45) y El Regreso vs El Defe (15.00). -en cancha de Villanueva se medirán: Los Amigos vs Tavella (10.00), Las Praderas vs Amigos de Raúl (11.15), Leones Azules vs Atlético El 70 (12.30) y Patronato vs Norte FC (13.45). -y en cancha de El Pino jugarán: Naranja vs Los Pumas (10.00), Estación Las Palmas vs Kilmes FC (11.15), La Josefa vs Deportivo San Cayetano (12.30) y San Luis vs El Pino (13.45).



9 DE JULIO ESTÁ HACIENDO UN GRAN TORNEO: ESTÁ SEGUNDO EN LA DIVISIÓN A.





ALBIZOLA VENCIÓ 2-0 A LEONES AZULES Y ESTÁ QUINTO EN LA DIVISIÓN B.



