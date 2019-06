La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Breves: Fútbol







DEBUTAN LAS PIBAS La Selección Argentina Femenina debutará mañana en el Mundial de "Francia 2019": enfrentará a Japón (último subcampeón) desde las 13.00 horas por la primera fecha del Grupo D, cuya acción comenzará hoy con el duelo entre Inglaterra y Escocia. Para las argentinas será el regreso a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia. Ayer, Alemania venció 1-0 a China; España derrotó 3-0 a Sudáfrica; y Noruega superó 3-0 a Nigeria. Hoy, además de Inglaterra vs Escocia, también juegan: Australia vs Italia y Brasil vs Jamaica. RUMBO A BRASIL La Selección Argentina partirá hoy rumbo a Salvador, donde el próximo sábado debutará en la Copa América "Brasil 2019". Ayer, el plantel tuvo el día libre, después de la victoria 5-1 sobre Nicaragua en el amistoso disputado en San Juan. Respecto a ese encuentro, el DT Lionel Scaloni señaló que para el debut frente a Colombia podría realizar "dos o tres cambios". En ese sentido se presumen los ingresos de Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella y Ángel Di María en la alineación titular. SARAVIA, A PORTUGAL El lateral derecho Renzo Saravia, jugador de Racing Club que integra la Selección Argentina que participará de la Copa América 2019, fue confirmado como nuevo fichaje del Porto de Portugal. El futbolista de 25 años acordó un contrato de cuatro temporadas, hasta el año 2023. AMISTOSOS INTERNACIONALES Este domingo habrá cuatro amistosos preparatorios con vistas a la Copa América 2019: Brasil (William reemplaza al lesionado Neymar) se medirá con Honduras; Venezuela se enfrentará con Estados Unidos; Ecuador frente a México; y Colombia (rival de Argentina en el debut) chocará con Perú. MUNDIAL SUB 20 Ayer concluyeron los Cuartos de Final en el Mundial Sub 20 de Polonia: Ecuador venció 2-1 a Estados Unidos y en semifinales se medirá frente a Corea del Sur, que eliminó a Senegal después de imponerse 3-2 en la definición por penales. La otra semifinal la protagonizarán dos europeos: Italia y Ucrania. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la final del Reducido por el ascenso a la Primera B Nacional: desde las 15.10 horas, All Boys recibirá en Floresta a San Telmo. En la revancha se invertirá la localía, aunque sin ventaja deportiva (en caso de igualdad definirán por penales). SAN CARLOS Y EXCURSIO Ayer se definieron los finalistas del Reducido de la Primera C. Villa San Carlos eliminó a Dock Sud: después del 2-0 de la ida se impuso también en la revancha, pero esta vez por 3 a 0. En tanto, Laferrere y Excursionistas volvieron a empatar 1-1 y llegaron a los penales, donde los del Bajo Belgrano festejaron tras un dramático 8-7. De esta manera, Villa San Carlos y Excursionistas definirán el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. PEGÓ PRIMERO En el partido de ida de la final del Reducido de la Primera D, Real Pilar venció 2-0 como local a Liniers y quedó a un paso de ascender a la Primera C. La revancha se jugará el próximo fin de semana en General Villegas.



