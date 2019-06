Rincón Tuerca

P U B L I C





FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla otra carrera de su campeonato con el Gran Premio de Canadá durante este fin de semana. Televisa Fox Sport. DEJAR: El zarateño Eduardo Kozsko viene en esta temporada corriendo en Karting pero es probable que próximamente decida dejar la actividad porque tiene un proyecto de visitar México y quedarse allí hasta fin de año. CONTAR: Aunque tenga toda la intención de estar en la alta competencia el piloto ya sabe que este año no será de la partida donde Roman Rizzo no cuenta con los presupuestos para correr en karting en la categoría Kart Plus. PALPITA: El pibe ya palpita su futuro en el mundo del karting y espera su momento para arrancar ante la aparición de ese presupuesto para empezar a realizar experiencia donde Santiago Acuña participará en la categoría Kart Plus antes de fin de año. VICTORIA: Viene de desarrollar otra carrera de los ciclomotores en el escenario de San Andrés de Giles el pasado fin de semana donde Lisandro Acosta obtuvo otra Victoria en su clase liderando el campeonato con la moto que prepara su papá Juan Manuel. PADRINO: Llegó el momento para que el piloto y preparador Diego Fangio bautizara a su hijo Juan Manuel donde el padrino del niño resultó ser Juan Carlos Muñoz que se mostró orgulloso de semejante distinción por parte del pelado. CONCRETAR: Ruben Fernandez concretó sus ganas de volver a correr en el TC Regional basado en la invitación que le brindó su hijo Gastón y ahora papá aseguró en nota televisiva que si hay otra posibilidad no va a descartar volver a ocupar una butaca en un chasis del regional. SALIDA: Dentro del marco del cumpleaños número 35 el club del primer auto argentino se realizará una salida con un viaje a Gualeguaychú con cena y recorrida del lugar para todos quienes deseen ser de la partida junto a sus socios, saliendo el sábado con retorno el domingo. F.E.D.E.N.O.R: Las categorías que fiscaliza Fedenor visitan durante este fin de semana por segunda vez en el año el autódromo de Arrecifes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SEGUIR: El representante de Campana en el Turismo Zonal Pista Sebastian Signore que viene corriendo en la Clase Tres aseguró que si la categoría mantienen su parque automotor seguirá en la misma con la atención total del auto Dante Tamburrini. PUNTOS: Otro podio para Santino Panetta en la Clase Micro Max en la categoría Rotax con un tercer puesto mientras que su hermano Bautista en la misma carrera arribó décimo. Donde los dos sumaron puntos para el campeonato. INTENCION: Cuando el chasis vuelva a su taller su dueño Cristian Falivene tiene toda la intención de volver a correr en el TC Regional ante la motivación que siente por esto de viajar en un auto de carrera. El piloto de Zárate piensa en el próximo año. SUPER TC 2000: Vuelven a la actividad este fin de semana en el autódromo de Rosario en la provincia de Santa Fe este fin de semana por otra carrera del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 has a través del programa "Carburando". PODIO: El predio en San Andrés de Giles permitió que se desarrolle otra carrera de los ciclomotores donde se concretó otra fecha del campeonato donde participó el campanense Fausto Ciaponi en su clase haciendo podio con un segundo lugar con la moto que atiende su padre. VOLVER: Si bien no decidió estar el fin de semana en el autódromo capitalino en la categoría Alma con su auto corriendo todo hace pensar que en la próxima fecha de la categoría Victor Gonzalez estará volviendo con su propio auto al TC 1100 donde el mismo ya está terminado. DESAFIO ABARTH: La monomarca visita el autódromo de Rosario este fin de semana para encarar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". TRIUNFO: Demostrando seguir en un nivel competitivo muy bueno Matías Milla obtuvo otro triunfo en karting en su clase de la categoría Rotax Bs As. atrás en el kartódromo de Zárate. TRAVIESO: Ya lo contamos en su momento el ex piloto Mariano Giozzi está abocado a criar gallinas japonesas donde atravesó un duro momento cuando un zorro travieso dejó sin vida a varias de ellas lo que provocó amargura y desazón. ENCUENTRO: Organizado por el club Amigos del Ford Campana esta invitando a un encuentro a realizarse en la entrada al camino Ceña sobre la Ruta 6 a beneficio de Victoria Gonzalez el venidero 23 de junio desde las 10 hs. FORMULA 2: La fábrica de talentos vuelve a correr este fin de semana en el autódromo de Rosario para desarrollar otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". ACTIVIDAD: Nueva presentación de Sebastián Abella en karting donde desarrolló su actividad en la categoría Rotax en el kartódromo de Zárate ubicándose en el puesto décimo séptimo en la final. PROBLEMA: La discusión acalorada en zonas de boxes provocó la rotura entre el motorista y los componentes de la técnica que no será fácil de superar de ambas partes dejando otro problema de cara al futuro. ACUERDO: Los dirigentes del autódromo de Paraná llegaron a un acuerdo para que el Super TC 2000 y el TC 2000 lleguen a este circuito próximamente para desarrollar una fecha de su calendario. RECIBIR: Aunque días atrás recibió la posibilidad de volver a correr en los chasis del TC Regional el piloto Lauro Guidi esta abocado al mundo de las motos de alto porte con la cual sale a recorrer parte de nuestro país cuando las cuestiones laborales se lo permiten. ENDURO: La categoría encara este fin de semana dos fechas del campeonato en el escenario de Pergamino donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PRESENTE: El representante local German Henze confirmó que estará presente en esta carrera con su equipo dado que viene peleando el campeonato en su clase con atención propia comandada por su jefe de equipo Simón Moyano. TERMO: Resulta extraño observar el termo que utiliza para el mate Federico Tettamanzi en su lugar comercial donde es casi difícil dejarlo parado en algún lugar que deja confuso a amigos y visitantres de nuestro personaje. No será eléctrico también? POSIBILIDAD: Con sus dos propuestas en autos de Rally en diferentes categorías Alejandro Ferraro no tiene posibilidad de realizar otra actividad en la alta competencia donde poder hacer algo en karting este año es un posible y además no está en nuestro personaje cambiar de rumbo. KART PLUS: En el kartódromo argentino la categoría desarrolla otra carrera del campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. SUMAR: Con el chasis a cargo de Sergio Capecce el zarateño Gabriel De Lucca confirmó que estará en el kartódromo argentino este fin de semana intentando seguir sumando para el campeonato. OCUPAR: La propietaria del auto de carrera esta contenta de que el mismo lo corra la persona que eligió para estar en la alta competencia y ya ocupa su corazón en la vida cotidiana ante la sorpresa de todo el equipo. TC MOURAS: La categoría visita una vez más el autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. POTENCIAL: Sin duda que el Falcon azul de Daniel Carvallo tiene el potencial que su dueño pretende para correr en las picadas los fines de semana. CONFIRMAR: Continuando con el tema de las picadas como ya adelantamos en esta sección los dirigentes del autódromo de San Nicolás confirmaron para el 30 de junio se desarrollará la segunda del año. TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoría llega para realizar otra competencia para el campeonato este fin de semana donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TV Media. REDONDEAR: Fernando Benitez intentará en la próxima presentación del TC Regional recuperar la posibilidad de redondear una competencia con el chasis que en Zárate colaboran los hermanos Donamari y la motorización de Leo Scocozza. REGIONAL: Esta especialidad del karting está visitando este fin de semana el kartódromo de Ciudad Evita para llevar adelante otra competencia del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRABAJAR: En el taller del vasco Oyanarch se trabaja en el armado de otra camioneta para la categoría de estos vehículos y se espera llegar para la próxima carrera. TC PICK IP: En el autódromo de La Plata la categoría viene por otra competencia este fin de semana con un parque que crece carrera tras carreras. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. SEXTO: La competencia se desarrolló en Porto Alegre Brasil. El joven campanense Santino Panetta logró avanzar desde atrás paso luego terminar como el segundo mejor piloto argentino con un sexto puesto en esta competencia de karting en la clase Cadetes acompañado por papá Diego y el abuelo Marcelo. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del Zona desarrolla otra fecha del presente campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media. MANEJAR: Catalina Laccette comenzó a manejar de la mano de papá Walter y cuando aprenda el abuelo Miguel pretende que llegue a correr en karting en algún momento. Cosas de la dinastía Laccette vió? SORPRENDIDOS: Una vez mas los componentes del equipo de competición fueron sorprendidos por el conserje del Club Arsenal con un postre tras la cena muy especial donde se presentó con helado fritos para cerrar tal emprendimiento gastronómico que fue aclamando don Gustavo Ulrich con un aplauso generalizado. TORNEO: Cuentan que hay una intención de la categoría de karting encarar un torneo con la Copa Dama para todas las señoritas que desee ser parte de este proyecto en pleno desarrollo.

Rincón Tuerca

