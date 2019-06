La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/jun/2019 Enfermedad de Crohn







La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria. Provoca inflamación del tubo digestivo, que puede producir dolor abdominal, diarrea intensa, fatiga, adelgazamiento y desnutrición. La inflamación que provoca la enfermedad de Crohn puede afectar distintas regiones del tubo digestivo en diferentes personas. SÍNTOMAS Los signos y síntomas de la enfermedad de Crohn pueden oscilar entre leves y graves. Se suelen manifestar gradualmente, pero a veces se presentan de forma súbita, sin señales previas. También es posible que tengas períodos sin signos ni síntomas (remisión). Cuando la enfermedad está activa, algunos signos y síntomas pueden ser: Diarrea, Fiebre, Fatiga, Dolor y cólicos abdominales, Sangre en las heces, Llagas en la boca, Poco apetito y adelgazamiento, Dolor o drenaje cerca o alrededor del ano debido a la inflamación de un túnel hacia la piel (fístula) CAUSAS Aún se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Crohn. En el pasado, se sospechaba que estaba relacionada con la dieta y el estrés; ahora, los médicos saben que estos factores pueden agravar la enfermedad, pero no la provocan. Es probable que varios factores, como los factores hereditarios y el hecho de que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente, intervengan en su aparición. FACTORES DE RIESGO - Edad. La enfermedad de Crohn puede aparecer a cualquier edad, pero es más probable que se presente en la juventud. - Antecedentes familiares. Una de cada cinco personas con enfermedad de Crohn tiene un familiar que también padece esta enfermedad. - Tabaquismo. - Medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Pueden ser ibuprofeno (Advil, Motrin IB y otros), naproxeno sódico (Aleve) y diclofenaco sódico (Voltaren), entre otros. Si bien no causan la enfermedad de Crohn, pueden provocar una inflamación en el intestino que empeora dicha enfermedad. COMPLICACIONES La enfermedad de Crohn puede dar lugar a una o más de las siguientes complicaciones: Obstrucción intestinal. Úlceras. Fístulas. Fisura anal. Desnutrición. Cáncer de colon. Cuando la enfermedad de Crohn afecta el colon, aumenta el riesgo de presentar cáncer de colon. Las pautas generales de análisis para la detección del cáncer de colon en personas sin enfermedad de Crohn recomiendan una colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 años. Pregúntale al médico si tienes que realizarte este análisis antes o con mayor frecuencia. Otros problemas de salud. La enfermedad de Crohn puede provocar problemas en otras partes del cuerpo. Algunos de estos problemas son la anemia, trastornos de la piel, osteoporosis, artritis y enfermedades hepáticas o de la vesícula. Fuente: Escrito por Mayo Clinic



Enfermedad de Crohn

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: