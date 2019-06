La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Motociclista herida tras impactar de frente contra una Jeep







Fue en avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de su cruce con la calle De Dominicis. Un motociclista en dirección al barrio Lubo se estrelló contra la trompa de una camioneta Jeep. El hecho ocurrió este lunes en avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de su cruce con la calle De Dominicis. El conductor de la moto, un menor de tan solo 15 años de edad, cruzó más de 5 metros por el aire y debió ser trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal San José. En tanto, su moto –una Yamaha YBR 150- quedó prácticamente destruida tras el impacto. Del operativo de emergencia participaron personal del SAME, el móvil de zona 2 del Comando Patrulla e integrantes de la Dirección de Tránsito municipal.

Es tremendo el estado en el que quedó la Yamaha tras chocar con la Jeep.

#Ahora tremendo palo. Destrucción total de moto en Av Hipólito Yrigoyen y De Dominicis. Una Yamaha YBR 150 que iba en dirección a barrio Lubo se estrelló contra la trompa de un Jeep. El menor de 17 años, sin casco, voló mas de 5 mts, traslada SAME, CP zona 2, Tránsito pic.twitter.com/ez0wbjAtNy — Daniel Trila (@dantrila) 10 de junio de 2019

