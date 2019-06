La Escuela Técnica Roberto Rocca conmemoró su día con un emotivo reencuentro

Homenajeó a exdocentes y alumnos de la recordada Escuela Técnica Enrique Rocca, quienes a su vez compartieron experiencias y anécdotas con los actuales estudiantes. Además, una muestra fotográfica reconstruyó los primeros años del compromiso de Tenaris con la educación técnica de la región. La red de Escuelas Técnicas Roberto Rocca conmemoró su día y en el establecimiento Campana hubo un emotivo reencuentro entre exdocentes y alumnos de la recordada Escuela Técnica Enrique Rocca, quienes fueron homenajeados por su legado y, a la vez, compartieron sus experiencias y anécdotas con los actuales estudiantes técnicos de la ETRR. "A pesar de los años transcurridos, entre ambas instituciones compartimos los valores de la excelencia, esfuerzo, innovación y el compromiso con lo técnico y la industria. Por eso, a nosotros nos gustaría que nos tomen como ese segundo hogar que supieron tener", les manifestó el director de la ETRR, Ludovico Grillo, a los exintegrantes de la comunidad educativa de la Enrique Rocca. Gracias a los recursos disponibles en el Archivo Histórico de la compañía, se organizó una muestra fotográfica basada en la colección "Cara a Cara", donde los antiguos exdocentes y alumnos pudieron revivir su paso por la Enrique Rocca y también realizar aportes identificando personas y lugares, datos que iban anotando en los márgenes de cada imagen. Asimismo, charlaron en las aulas con los estudiantes de la ETRR, contando sus historias de vida y ofreciendo consejos tanto para afrontar los estudios técnicos como para encarar una carrera en el siempre exigente ámbito industrial. José Correa, ex profesor de la Enrique Rocca, fue uno de los oradores del acto principal, durante el que recordó los inicios de la institución en la década de 1960 -por entonces fue la única escuela técnica de la Ciudad-, trazó una línea de continuidad entre aquel proyecto educativo y el de la ETRR -como la impronta tecnológica y el "comprometido" equipo docente- y les expresó a la actuales estudiantes técnicos que en ellos "está el futuro de la industria, que se construye a partir de la honestidad, dedicación y fuerza". Charlando con un excompañero sobre quiénes aparecían en una foto de la muestra estaba Luciano D´Ippolito, miembro de la camada 1964 y empleado de Tenaris por más de 40 años hasta su retiro en 2009. "Nuestra generación tuvo una educación muy diferente. Hoy la tecnología hace que los chicos tengan todo mucho más a mano. Pero los noté muy interesados y curiosos como éramos nosotros", afirmó. Por su parte, Hugo Ayala integró la última promoción de la Enrique Rocca en el año 1979. "Me encantó reencontrarme con mis compañeros y profesores, y también conocer a los jóvenes que están estudiando ahora. Con ellos compartimos la oportunidad de estudiar en una escuela de nivel superior", aseguró el también exsupervisor de Tenaris durante 35 años. Pedro Gómez fue alumno de la Enrique Rocca y hoy se desempeña como profesor de la ETRR. "Es un desafío y un placer tener la misión de transmitir los valores que aprendí", afirmó. "Han cambiando muchas cosas: la tecnología, la forma de relacionarse con el docente. Pero el legado técnico se conserva", destacó. La red de Escuelas Técnica Roberto Rocca es un proyecto educativo que tiene el objetivo de brindar a las comunidades la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad y contribuir a la igualdad de oportunidades. En 2013 se fundó la primera sede en Campana y en 2016 se inauguró un segundo establecimiento en Pesquería, México.

La escuela técnica Enrique Rocca funciono en Campana durante la década de 1960 y 1970, hoy realizamos una invitación abierta a todos los exalumnos y docentes para el acto y la exposición de imágenes históricas pic.twitter.com/K9EKQewIe0 — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 29 de mayo de 2019

La Escuela Técnica Roberto Rocca conmemoró su día con un emotivo reencuentro

