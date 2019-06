La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Cuatro hospitalizados tras chocar en Ruta 9 y avenida 6 de Julio







El accidente fuente entre un Ford Ka y un Chevrolet Corsa. Cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal San José luego de protagonizar un accidente de tránsito en la bajada de Panamericana hacia la avenida 6 de julio. En el hecho estuvieron involucrados un Ford Ka y un Chevrolet Corsa. Producto del impacto, tres mujeres que iban a bordo del Ford y un joven que circulaba en el Chevrolet debieron ser asistidos en el nosocomio local. Del operativo de emergencia participaron dos ambulancias del SAME y el móvil de zona 8 del Comando Patrulla.

El Ford Ka en el que viajaban las tres mujeres sufrió importantes daños.

#Dato insólito choque en la bajada y cruce del puente del barrio Lubo, #Panamericana km 72,500 a provincia y Av. 6 de Julio, a la medianoche 1:50hs, Ford Ka con tres mujeres trasladadas al hospital y un joven del Corsa, SAME 1 y 2, CP zona 8 of. Rodríguez y Of. Olguín pic.twitter.com/g82NAJZKSc — Daniel Trila (@dantrila) 10 de junio de 2019

