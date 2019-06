Se impuso 3-1 como local y sigue en la lucha por llegar al octavo puesto de la División de Honor. Anoche, al cierre de esta edición, el Tricolor visitaba a UNTREF en un partido adelantado de la fecha 13.

Por la 10ª fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana venció 3-1 como local a San Lorenzo de Almagro en un encuentro disputado el sábado por la noche en el gimnasio de Chiclana 209.

Fue una victoria muy importante para que el Tricolor se pueda mantener en la pelea por el octavo lugar que actualmente ostenta el Ciclón, que tiene 13 puntos, al igual que la Universidad Nacional de La Matanza. Por su parte, el CCC suma 10 unidades, aunque tiene un partido menos que UNLaM, que ha logrado puntos muy valiosos en sus últimas presentaciones (incluyendo una victoria 3-2 sobre el líder River Plate).

Anoche, al cierre de esta edición, el equipo dirigido por Hernán Carneri enfrentaba como visitante a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en un partido adelantado de la 13ª y última fecha. En caso de ganar 3-0 o 3-1, Ciudad igualaría la línea de San Lorenzo y UNLaM en busca del último boleto a los playoffs, que además le permitiría evitar jugar por la permanencia (del 9º al 14º puesto jugarán la Zona Permanencia, que tendrá cuatro descensos en juego).

Frente a San Lorenzo, el CCC se impuso con parciales de 25-20, 25-27, 26-24 y 25-17, con destacadas actuaciones del opuesto Javier Vega y el central Fabián Flores para quedarse con los tres puntos y seguir a un juego de distancia del Ciclón.

La formación del conjunto campanense en este partido fue con Juan Pablo Romero como armador; Javier Vega como opuesto; Mauricio Viller y Franco Lergen como receptores-punta; Fabián Flores y Ramsés Cascú como centrales; y Michele Verasio como líbero.

La 10ª fecha se disputó íntegramente el sábado por la noche y dejó los siguientes resultados: Club Italiano 1 – Estudiantes de La Plata 3 (21-25, 25-15, 22-25 y 23-25), Municipalidad de Lomas de Zamora 3 – Vélez Sarsfield 0 (25-18, 25-17 y 25-15), River Plate 3- Ferro Carril Oeste 1 (25-17, 25-19, 20-25 y 28-26), Tortuguitas 0 – Ciudad de Buenos Aires 3 (15-25, 15-25 y 11-25), UAI 3 – UNLaM 2 (23-25, 25-18, 26-24, 19-25 y 15-11) y UNTREF 0 – Boca Juniors 3 (17-25, 22-25 y 24-26).

Anoche, además de UNTREF vs Ciudad de Campana, también se jugaban otros dos adelantados de la 13ª fecha: UNLaM vs Tortuguitas y San Lorenzo vs Municipalidad de Lomas de Zamora, dos partidos muy importantes también para las aspiraciones del Tricolor de cara a la resolución de este campeonato.

Y dicha resolución tendrá un cronograma muy apretado esta semana, porque mañana miércoles, el CCC enfrentará a Boca Juniors como visitante, mientras que el sábado 15 disputará su último partido frente a Estudiantes de La Plata como local.