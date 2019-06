La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Fuego en una casa de Las Campanas







Se produjo por una frazada que cayó encima de una estufa. Una vivienda del barrio Las Campanas sufrió un incendió luego que una frazada cayera sobre la estufa. El hecho sucedió el domingo en la calle Dallera al 80. Debido al humo que se produjo, personal del SAME debió asistir a los habitantes de la propiedad. Del operativo de emergencia también participaron Bomberos Voluntarios y el móvil de zona 8 del Comando Patrulla.

Bomberos Voluntarios combatieron el fuego, mientras el SAME asistió a los habitantes del hogar.

#Dato #IncendioDeVivienda en barrio Las Campanas, calle Dallera 85. Manifiestan que cayó una frazada sobre la estufa. Bomberos móviles 48, 43 y 41 O. Valdéz, por inhalación de humo asistió SAME. CP zona 8 Of. García y Of. Soria y PL 204 Of Larrosa y Benicelli pic.twitter.com/6yIwvwl8ph — Daniel Trila (@dantrila) 9 de junio de 2019

