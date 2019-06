La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Alejo Sarna: "Los jóvenes podemos hacer grandes cosas"







Así se manifestó el referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, durante el Festival de Trap Solidario organizado por el espacio ciudadano al que pertenece, donde jóvenes artistas de la ciudad pudieron expresarse ante una gran cantidad de chicos y chicas en el campito de Siderca. Una vez más los jóvenes dan el ejemplo y demuestran su conciencia y solidaridad. El sábado pasado varios jóvenes artistas locales se reunieron en el Campito de Siderca para celebrar el Festival de Trap Solidario con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos para colaborar con los comedores de la zona. Durante la tarde, Pvre, Gerrece (Ioav - Lowcostt - Grime), Deals, Rivoy, DSF (Mud Khadi - Ry Cost - Regal) y Anxiety, colaboraron con su arte en pos de lograr un acto solidario. En un intervalo del evento, el máximo referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, manifestó: "Este evento tiene que ver con mostrar que los jóvenes podemos hacer grandes cosas, que con muy poco podemos hacer cosas que nos enorgullecen y que en realidad el futuro es nuestro". Por su parte, Brian Enriques, organizador del Festival, declaró: "Viví este evento con mucha emoción, alegría y mucha energía. Desde que empezamos con la idea de hacer este Festival no me esperaba tanta solidaridad de tanta gente de la ciudad, su buena onda y predisposición por colaborar. Agradecemos a los chicos, parte de nuestra cultura local, que demostraron que pueden darlo todo tanto arriba como abajo del escenario, así como también al resto del grupo de Vamos Campana que hizo que esto fuera posible". "Día a día nos vamos encontrando con mucha pobreza, cada vez hay más necesidad, menos trabajo y los más perjudicados son los chicos. Esto fue por ellos y vamos a seguir trabajando para encontrar siempre la forma de ayudarlos", concluyó Brian Enriques. Al finalizar los artistas agradecieron al Espacio Ciudadano y al público asistente: "Gracias a toda la gente que vino a hacernos el aguante pero sabemos que esto es para ayudar. Lo principal del evento es ayudar a los comedores porque hay gente que no tiene para comer, gracias por aportar, cada cosa que trajeron sumó. Muchas gracias por venir a escucharnos a nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y con toda la organización del evento".

Jóvenes artistas locales realizando su arte con un fin solidario.





Alejo Sarna dando un discurso de aliento para los jóvenes.



