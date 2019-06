Así lo expresó Hebe Torres, quien aseguró que junto a Gerardo Churruarín siguen representando a la "pata social de Cambiemos" en la ciudad. Hace unos días, Luis Vasile había anunciado su asunción a la jefatura del Movimiento Social por la República (MSR) en Campana. No obstante, Hebe Torres salió a desmentir la noticia: aseguró que no conoce a Vasile y que, junto a Gerardo Churruarín, son ellos los líderes del MSR local. "Venimos perteneciendo a este espacio desde 2013. Hemos sido referentes del MSR representando a Toti Flores en la Provincia y a nuestra líder natural, Lilita Carrio", a nivel nacional, manifestó Torres. "Nos sorprendió esta nota, porque ni siquiera (los referentes nacionales del partido) lo conocen a este señor. Yo tampoco. Entonces el presidente del partido (Mariano Álvarez) nos ha autorizado a que lo aclaremos", aseguró la mujer. Torres sostuvo entonces que Vasile "se autoproclamó cuando nadie lo ubica" para "seguramente ganar espacio político", lo que criticó por presentar una acción "aislada". Si bien Torres confirmó que el referente de Vasile a nivel provincial, "Chapu" Martínez, sí pertenece al MSR, insistió en que con el militante campanense no han conversado y expresó que su formación "se ha manejado mal". "Se lo hablará con él personalmente", dijo. "Lo vamos a resolver dentro del partido", avisó. Por otra parte, Torres aclaró que el MSR local se encuentra operativo, que su mesa directiva se reúne periódicamente y que, así como en Nación, en Campana apoyan a Cambiemos y al intendente Sebastián Abella. "Nosotros nos hemos reunido con el señor intendente, entablando acciones y proyectos conjuntos, y apoyamos a Cambiemos", subrayó la mujer.

