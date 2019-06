P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. HACER SE HIZO... "Algo aunque sea poco se hizo, es la colocación hace tres días de las luminarias en la calle Arenaza y Magaldi. Los pastizales aún siguen largos", escribe Rubén. UNA VEREDA POR AQUÍ... "Así está la entrada del jardín de infantes los chicos pisando barro para poder entrar y las maestras ponen cartón", muestra Hugo del barrio Otamendi. LIMPIARON PERO NO LLEVARON "Calle Colón entre Maipú y Gavazzi, barrio 9 de Julio esta basura acumulada está desde abril. Cuando hicieron limpieza de cunetas en el barrio, he llamado al Cemav en 4 ocasiones, incluso he ido personalmente a Cemav de calle Castelli donde me han dado número de reclamo como en las de llamada, pero sin respuesta alguna de juntar tanto el barro de las cunetas como la basura. Pregunto, ¿tanto costará juntar con una pala mecánica y un camión volcador lo que ellos dicen limpiar? Y además pago los impuestos escribe Susana Graciela. #QuejaVecinal basura en el #ArcoDeCampana tal vez sería necesario colocar dos cestos de basura y que los usen, todo bien con los malabaristas y vendedores, pero la basura desparramada en la entrada de la ciudad habla muy mal de nosotros. pic.twitter.com/IC8McsoVTJ — Daniel Trila (@dantrila) 11 de junio de 2019 SON BUENAS #Ahora. Hombres trabajando. Cortan las varillas salientes del hormigón del puente de #Panamericana km 72,500 y Avenida 6 de julio. Una mano disponible. Colaboró Dirección de Tránsito pic.twitter.com/5YOD6O0liI — Daniel Trila (@dantrila) 7 de junio de 2019

11 de Junio de 2019:

Quejas Vecinales

