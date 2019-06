La "Gran Ricardito", tercera parte

P U B L I C



Apareció otro comercio estafado por Ricardo Nieto en Campana. Se trata de la ferretería Candela, que se suma a Vagus Bike, Cicles Herrera, Moto Star, y Servicio Técnico HD. La cifra acumulada hasta el momento son alrededor de $75 mil. Herrera ya recuperó su dinero merced a la mediación del Dr. Pedro Modarelli. A mediados de abril, dábamos cuenta de un "cliente" de otra ciudad que había denegado la compra con VISA en al menos 3 negocios de Campana por más de $60 mil. En vez de bloquear la tarjeta, la empresa de crédito debitó a su favor el monto de las cuentas bancarias de esos comercios. Merced a esa publicación en estas páginas, nos anoticiamos de un cuarto damnificado: la bicicletería de Miguel Herrera, a quien lo estafó en octubre con $25 mil. La historia del caso de Herrera la publicamos a principios de mayo. "Me enteré por el diario lo que le había pasado a Miguel y me fui a la bicicletería para asesorarme porque a mí me estafó la misma persona, y también fue en octubre", nos cuenta Candela Gómez Troncoso, de la ferretería Candela, sobre boulevard Lavalle. El estafador se llama Ricardo Nieto. Su firma está en los cupones y también su DNI de puño y letra en la bicicletería "Vagus Bike", de Rivadavia 910, la motería "Moto Star" de Mitre y Sta. María de Oro, la bicicletería "Cicles Herrera" de Mitre y Pueyredón. El cuarto estafado en la lista es Servicio Técnico HD de Av. Mitre al 900, pero no guardó el cupón. Lo concreto es que Ricardo David Nieto desconoció sus compras y entre los cuatro los estafó por $60 mil. Ahora se suma el caso de ferretería Candela: "Vino por la mañana. Primero compró una amoladora por $7000.- y se fue. Cuando llegó al auto, se vuelve y nos pregunta el precio de una sierra circular, que valía unos $8000.- Nos llamó la atención, y yo misma revisé dos veces todo. Cuando nos notifican del problema, envié toda la documentación, y en VISA nos dijeron lo mismo que al resto: que habíamos presentado tarde el reclamo y excusas por el estilo. Nada que ver…" Ayer nos contactamos con el Dr. Pedro Modarelli, quien nos confirmó que el banco había devuelto el dinero a Miguel Herrera. "Lo de VISA es una conducta que se repite: abusan de su posición dominante y como son montos relativamente menores, apuestan al cansancio del comerciante y que todo quede ahí. Por eso ni intenté contactar a VISA. Decidí darles una mano y tuve una reunión de mediación con el banco, en Buenos Aires y resolvimos todo en buenos términos", señaló el abogado quien también mediará por Bagus Bike y Candela. LA GRAN SILVANA El día 20 de mayo se presentó en el comercio El Rincón de Dudú, de Justa Lima 423 de Zárate, una mujer a nombre de Silvana Escalada realizó una compra de $95.000 en mercadería con un nuevo "cuento del tío" convenciendo al comerciante de pasar la tarjeta en modo "offline" (fuera de línea), cuando la tarjeta no es leída o reconocida. Para hacerlo de este modo y que funcione, se debe cargar la información de la compra pero previamente se debe solicitar telefónicamente autorización al emisor de la tarjeta, quien brindará un código de transacción con la consiguiente autorización. Pero el estafador, en ese momento, se aprovecha del desconocimiento del comerciante o empleado, quien no efectúa la validación telefónica, por lo que el Posnet se transforma en una simple impresora y emite un ticket no válido, el cual es de similares características al de una operación hecha "online" y la estafa queda consumada.

“Me enteré por el diario lo que le había pasado a Miguel y me fui a la bicicletería a asesorarme", dijo Candela Gómez Troncoso.





A fines de mayo, estafaron con $95 mil a un comercio de Zárate, haciendo pasar la tarjeta en el modo “offline" que transforma al Posnet en una simple impresora.

La "Gran Ricardito", tercera parte

