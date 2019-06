La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Kárting:

El campanense ganó el domingo en Zárate y es líder en la categoría Juniors de ProKart. Después de su victoria del fin de semana en el Kartódromo de Zárate, el campanense Ignacio López se afirmó como líder de la categoría Juniors de Prokart. Sin embargo, no nos encontramos con el joven de 15 años arriba del podio, sino en plena tarea familiar, cocinando junto a su padre Marcelo: "Esto es aburrido, pero si queremos comer, tenemos que hacer algo, no tenemos salida", dice "Nacho" entre ollas, sartenes y utensilios. -¿Es más complicado que manejar en karting? -No, lo del karting va por otro lado. Eso sí es hermoso y a mí me encanta correr. Ojalá pudiera hacerlo todos los años. -¿A qué edad empezaste? -Desde los 10 años que estoy corriendo. Comencé en una clase de la categoría de Juan Tardito, que siempre me ayudo. Eso con mi viejo lo tenemos siempre presente y uno no se debe olvidar de quiénes te ayudan en tus comienzos y Juan fue uno de esos que me permitió crecer en el karting. -¿Cuántos años llevás corriendo? -Arranque a los 10, como te decía, y ahora tengo 15. O sea: son cinco años disfrutando de esta pasión que ya estaba en mi viejo que corrió picadas y también en autos de pista. Antecedentes hay en mi familia para correr y siempre lo acompañé a todos lados, así que se fue metiendo de a poco esta cuestión de los fierros. -¿Eso te permitió seguirlo de cerca y aprender para tu manejo? -Quizás en algunas cosas me parezco a mi papá al correr, pero nunca lo vi correr en karting. Desde ese lugar no me aportó demasiado, aunque reconozco su caballerosidad en pista y eso me quedó. -¿Puede ser que en este corto plazo ya hiciste distintas categorías? -Sí, fue más por necesidad que por otras razones. A veces no sé si está bueno, pero muchas opciones no teníamos y fuimos sobre la marcha manejando posibilidades. -¿Por qué estos cambios? -Nos pasó de todo. En alguna me perjudicaron con el reglamento y al poner en claro sus errores los de la técnica, nos dimos cuenta que después nos perseguían y mi viejo no quiso seguir allí para evitar daños mayores que tampoco me servían a mi como piloto. En otra categoría a la que fuimos, que era competitiva, los presupuestos se tornaron imposible y decidimos bajarnos. Por esto te digo que a veces son temas que superan todas las lógicas. -Este presente te encuentra en la ProKart. -A principio de año leímos el reglamento, se conversó con su presidente y con todo claro nos volcamos a correr con ellos. Me siento muy cómodo por el momento. Lo que no quiere papá es que me quede parado y por eso arranqué aquí -¿En qué clase estás? -Estoy en la Juniors y venimos bien. Estamos primero en el campeonato y ya ganamos carreras, lo que marca que no nos equivocamos cuando se tomó la decisión. Estamos contentos, porque hasta ahora todo se muestra dentro de los valores normales como categoría y eso también te brinda una cierta tranquilidad. -¿El campeonato viene para la ciudad? -Falta mucho, diría demasiado. Hay muchos puntos en juego y es aventurado hablar ahora de título. Hasta lo siento como una falta de respeto para mis compañeros de pista. -El domingo ganaste… -Sí, fue una linda carrera. Se hizo en el kartódromo de Zárate, el más lindo de mi país, y sumamos puntos importantes, porque nos alejamos mucho en el campeonato. Y como dice mi papá, correr en Zárate es correr en el patio de mi casa. No te olvides que yo me crie y empecé en este lugar. -¿Es cierto que tu equipo lo conforma tu padre solamente? -Sí, el viejo es de fierro: hace el motor, trabaja en el chasis y además pone el dinero para los gastos. Es un capo. -El padre ideal. ¿Cómo venís para el domingo, que es el Día del Padre? -Uy, es verdad. Bueno, por ahí ya le di una parte con la victoria del domingo. Después le haré un presente, porque creo que se lo merece. -¿Qué están cocinando? -El viejo es quien arranca y yo lo acompaño. Te imaginas: me pidió una colaboración y qué querés que le diga: ¿debo, no? Está claro que padre e hijo son muy compinches en la vida cotidiana y se complementan: papá en el taller y "Nacho" con sus estudios. Pero esa pasión que ambos poseen los une los fines de semana para disfrutar a pleno.



