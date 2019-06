Empataron 1-1 y como Las Campanas recuperó los puntos de su partido ante Villanueva, ahora ambos tienen 13 unidades. Villanueva no se pudo sumar porque cayó ante Barrio Lubo. Además, Albizola superó a Las Praderas. La jornada del domingo de la sexta fecha del Grupo B del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense tenía un encuentro que se robaba el centro de atención: La Josefa, que tenía puntaje ideal, recibía a Atlético Las Campanas, que entre semana había recuperado los tres puntos de su partido ante Villanueva (ganaba 3-1 cuando se suspendió por incidentes) y, así, había igualado la línea de su rival. Y todo terminó en tablas, de manera agónica e inesperada. La Josefa, que se puso ventaja con tanto de Iván García, dominó las acciones y contó con muchas oportunidades para estirar la diferencia. Pero no las concretó y en tiempo adicionado lo terminó pagando muy caro: Daniel Miño clavó un lejano tiro libre y estableció el 1-1 con el que finalizó el encuentro. De esa manera, Las Campanas (último campeón) ahogó el festejo local, rescató un punto y le cortó el andar perfecto a La Josefa (último subcampeón). Por ello ahora comparten la cima con 13 puntos cada uno, aunque La Josefa cuenta con un partido menos en su haber. Con este empate, Villanueva (10 puntos) tuvo la oportunidad de alcanzar también la cima de las posiciones, pero fue sorprendido 2-1 por Barrio Lubo, que logró su primera victoria en el campeonato. El que tampoco pudo acercarse a los líderes fue Atlético Las Praderas, que perdió 1-0 ante Albizola FC, equipo que consiguió su segundo éxito del certamen. La sexta fecha del Grupo B se había puesto en marcha el sábado, con la victoria de Las Palmas por 2 a 1 sobre Leones Azules y con la segunda "no presentación consecutiva de Puerto Nuevo, que le permite a Otamendi sumar tres puntos que lo ubican en un expectante cuarto puesto, dado que ya quedó libre y tiene un partido pendiente. LO QUE VIENE. La séptima fecha ofrecerá partidos muy atractivos para este Grupo B. La Josefa jugará frente a Albizola, mientras que Las Campanas se medirá ante un Otamendi que quiere meterse de lleno en la pelea. Además, Villanueva enfrentará a Real San Jacinto; y Atlético Las Praderas jugará ante Barrio Lubo. La jornada se completaría con Puerto Nuevo vs Las Palmas. Y quedará libre Leones Azules. RESULTADOS Y GOLEADORES -La Josefa 1 (Iván García) – Las Campanas 1 (Daniel Miño). -Las Palmas 2 (Braian Suárez y Diego Andrade) – Leones Azules 1 (Jonathan Romero). -Barrio Lubo 2 (Nicolás Gómez -2-) – Villanueva 1 (Lucas Alteño) -Albizola FC 1 (Jesús Romero) – Atlético Las Praderas 0. -Otamendi FC PG–PP Puerto Nuevo. Libre: Real San Jacinto.

