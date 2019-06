La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/jun/2019 Liga Campanense:

El domingo, el Verdinegro igualó 0-0 con Deportivo San Felipe y desaprovechó la chance de alcanzar a Mega Juniors. En tanto, Lechuga superó 3-0 a Juventud Unida y logró su segunda victoria del certamen. En el cierre de la sexta fecha del Grupo A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, Defensores de La Esperanza tenía la oportunidad de igualar a Mega Juniors en el segundo puesto, por detrás del líder Villa Dálmine. Sin embargo, el Verdinegro terminó empatando sin goles frente a Deportivo San Felipe y de esa manera se mantuvo en el cuarto puesto. Por su parte, el "Sanfe" niveló su campaña (dos victorias, dos igualdades y dos derrotas) y con 8 unidades se mantiene en la quinta posición. El que sí ganó y recuperó terreno en la tabla fue Lechuga FC, que venció 3-0 a Juventud Unida con un doblete de Fabricio Siris y otro tanto de Ezequiel Mercau. Así sumó su segundo triunfo en el certamen (en apenas cuatro presentaciones) y se estacionó en el sexto lugar. En cambio, Juventud Unida sigue sin poder sumar de a tres en el campeonato y, para ello, espera por la resolución del encuentro que le ganaba 4-1 a Deportivo Río Luján cuando fue suspendido por incidentes (se disputarían los 36 minutos restantes). Esta sexta fecha del Grupo B había comenzado el sábado con una nueva victoria de Villa Dálmine (3-0 a Río Luján) y con el empate 1-1 entre Deportivo San Cayetano y Desamparados FC. En cambio, por problemas de cancha, no se pudo disputar el cotejo entre El Junior y Malvinas que sería reprogramado para la semana próxima. LO QUE VIENE. Por la séptima fecha, el líder Villa Dálmine se medirá frente a Lechuga, mientras que el escolta Mega Juniors enfrentará al tercero, Deportivo San Cayetano. Además, también jugarán: Defensores de La Esperanza vs Malvinas, Deportivo Río Luján vs Deportivo San Felipe y El Junior vs Desamparados. RESULTADOS Y GOLEADORES -Villa Dálmine 3 (Lázaro Benítez -2- y Maximiliano Fernández) – Deportivo Río Luján 0. -Deportivo San Cayetano 1 (Jonatan Ramírez) – Desamparados FC 1 (Alan Gómez). -Defensores de La Esperanza 0 – Deportivo San Felipe 0. -Lechuga FC 3 (Fabricio Siris -2- y Ezequiel Mercau) – Juventud Unida 0. -El Junior vs Malvinas (postergado). Libre: Mega Juniors

LECHUGA VENCIÓ 3-0 A JUVENTUD UNIDA Y LOGRÓ SU SEGUNDO TRIUNFO EN CUATRO PRESENTACIONES.

