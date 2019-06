Las albicelestes igualaron sin goles frente a Japón, finalista de las últimas dos Copa del Mundo. Así sumaron su primer punto de la historia. Después de 12 años de ausencia, Argentina volvió a participar de un Mundial Femenino. Y en su presentación en "Francia 2019", la Selección Nacional consiguió ayer un valioso empate frente a Japón por la primera fecha del Grupo D. De esta manera, las albicelestes lograron su primer punto en la historia de las Copas del Mundo, dado que en sus anteriores dos participaciones habían cosechado un total de seis derrotas (tres en Estados Unidos 2003 y tres en China 2007). Y el valor del punto crece al considerar la jerarquía del rival: Japón fue subcampeón en Canadá 2015 y campeón en Alemania 2011. Por ello, sabiéndose inferior, el equipo argentino salió al campo de juego del Parque de los Príncipes, en París, con un sistema táctico defensivo. Con una disposición 4-1-4-1 y defendiendo íntegramente en campo propio, la Selección Argentina logró achicar espacios y juntar líneas para evitar que el combinado asiático pudiera desnivelar en los metros finales. Y como las dirigidas por Carlos Borrello no se desordenaron en ningún momento, concretaron su plan de juego y se quedaron con un valioso punto. Incluso, en la segunda parte, las atacantes Soledad Jaimes y Florencia Bonsegundo llegaron al área nipona y dispusieron de oportunidades para rematar, aunque ninguno de los disparos se transformó finalmente en una situación de peligro real, más allá de la posición a la que arribaron. "Fue un partido muy duro, tuvimos que correr muchísimo porque enfrentamos a una potencia mundial. Tuvimos que estar muy atentas porque en el juego eran superiores a nosotras", explicó la capitana argentina Estefanía Bonini, elegida la mejor jugadora del partido. En este debut, la Selección Nacional formó con Vanina Correa; Virgina Gómez, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stabile; Lorena Benítez (Mariela Coronel); Florencia Bonsegundo (Mariana Larroquette), Miriam Mayorga, Ruth Bravo (Vanesa Santana), Estefanía Bonini; y Soledad Jaimes. La primera fecha del Grupo D se había iniciado el domingo, con la victoria de Inglaterra por 2 a 1 sobre Escocia. Las inglesas serán, justamente, las próximas rivales de las argentinas en un partido que se disputará este viernes desde las 16.00 (hora argentina). EL RESTO Grupo A: Francia 4 – Corea del Sur 0; y Noruega 3 – Nigeria 0. Grupo B: Alemania 1 – China 0; y España 3 – Sudáfrica 1. Grupo C: Italia 2 – Australia 1; y Brasil 3 – Jamaica 0. Grupo E: Canadá 1 – Camerún 0. Hoy juegan: Holanda vs Nueva Zelanda (10.00). Grupo F: Chile vs Suecia (hoy 13.00) y Estados Unidos vs Thailandia (hoy 16.00).

EL FESTEJO DE AGUSTINA BARROSO POR EL EMPATE LOGRADO ANTE JAPÓN.



Mundial Femenino:

Gran debut de Argentina

