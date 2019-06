YA EN SALVADOR La Selección Argentina llegó el lunes a Salvador (Bahía), donde el sábado debutará en la Copa América "Brasil 2019" frente a Colombia (a las 19.00 hora argentina). En el plantel conducido por Lionel Scaloni está en duda la presencia del defensor Germán Pezzella, quien todavía no se recuperó totalmente de la fractura de maxilar que sufrió en el final de la temporada en Fiorentina. De no jugar el exRiver, el titular en la zaga central sería Juan Foyth. Las otras dudas en la alineación que presentaría el DT para el debut están en el mediocampo, entre Leandro Paredes y Roberto Pereyra, y en el sector izquierdo del ataque, entre Ángel Di María y Matías Suárez. La Copa América comenzará el viernes, cuando Brasil enfrente a Bolivia por la primera fecha del Grupo A desde las 21.30 horas en el estadio Morumbí de San Pablo. PORTUGAL CAMPEÓN La Selección de Portugal le ganó 1-0 a Holanda y se consagró campeona de la primera edición de la UEFA Nations League en un encuentro disputado en el estadio Do Dragao de Porto. El conjunto luso, vigente campeón de Europa, se impuso gracias a un gol de Gonzalo Guedes, atacante del Valencia, a los 15 minutos del segundo tiempo. En la fase de grupos, Portugal superó a Italia y Polonia y luego, en semifinales, derrotó 3-1 a Suiza. Con el título, ahora se aseguró su participación en la Eurocopa 2020, cuya clasificación ya está en marcha. MUNDIAL SUB 20 Hoy se disputarán las semifinales del Mundial Sub 20 "Polonia 2019": desde las 12.30, Italia se medirá con Ucrania en duelo de europeos; mientras que desde las 15.30, Ecuador buscará hacer historia frente a Corea del Sur. SIN QUITA DE PUNTOS El Tribunal de Apelaciones de la Superliga dejó en suspenso el fallo que imponía la quita de seis puntos para San Lorenzo y Huracán en la tabla de posiciones del campeonato pasado por inconsistencias en las declaraciones juradas. La decisión revirtió el fallo anterior, pero la situación quedó supeditada a que no vuelvan a incumplir las normas del fair play financiero. El Ciclón y el Globo, en tanto, serán multados con el pago de 10 mil entradas (superior a los 4 millones de pesos) y deberán cumplir con las obligaciones por los próximos dos años, el tiempo durante el que la pena podrá volver a ser aplicada en caso de una irregularidad. Otro de los puntos importantes de esta resolución es que los clubes no estarán impedidos de realizar incorporaciones durante el próximo mercado de pases. PRIMERO ALL BOYS En el partido de ida de la Final del Reducido de la Primera B Metropolitana, All Boys venció 3-1 como local a San Telmo y quedó muy cerca de regresar a la Primera B Nacional. Los goles del elenco de Floresta fueron marcados por Gabriel Tella, Hugo Soria e Ignacio Vázquez, mientras que Nicolás Igartúa anotó el descuento para el Candombero. La revancha se jugará el fin de semana en la Isla Maciel.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: