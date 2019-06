Breves: Polideportivas

RAFAEL XII El español Rafael Nadal se consagró campeón de Roland Garros por 12ª vez al derrotar por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 al austríaco Dominic Thiem. De esta manera, el manacorí logró su 18º título de Grand Slam y quedó a dos del suizo Roger Federer (20), máximo ganador de Majors de la historia (tercero está el serbio Novak Djokovic con 15). En el nuevo ranking mundial, Djokovic sigue liderando con comodidad (12.715 puntos) por sobre Nadal (7.945) y Federer (6.670). El mejor argentino es Juan Martín Del Potro, quien salió del Top 10 y quedó 12º. Luego, dentro del Top 100, se ubican: Guido Pella (22º), Diego Schwartzman (23º), Leonardo Mayer (48º), Juan Ignacio Londero (58º) y Federico Delbonis (77º). SIEMPRE HAMILTON Aunque terminó en el 2º lugar en pista en el Gran Premio de Canadá, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con una nueva victoria en la Fórmula 1 por la penalización de cinco segundos que sufrió Sebastian Vettel (Ferrari) por encerrar al británico cuando retornaba al trazado tras un despiste. El podio lo completo Charles Leclerc (Ferrari), Así, ahora, el campeonato de pilotos es liderado por Hamilton con 162 puntos; segundo sigue Valtteri Botta (Mercedes), con 133; y tercero está Vettel, con 100. La próxima fecha será el 23 de junio en Francia. DEBUT DE COLAPINTO A sus 16 años, el pilarense Franco Colapinto (ex alumno de la Escuela Técnica Roberto Rocca de nuestra ciudad) debutó el fin de semana en la Euroformula Open. Fue en el circuito belga de Spa-Francorchamps, por la cuarta fecha de la temporada, con el monoposto del equipo Drivex School, del español Fernando Alonso (ex campeón de Fórmula 1). El argentino fue 15º en su primera final y 14º en la segunda. LIGA NACIONAL En el arranque de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, los dos mejores de la fase regular impusieron condiciones como local. San Lorenzo de Almagro venció 96 a 78 a Ferro Carril Oeste con 22 puntos de Dar Tucker y 18 de José Vildoza. En tanto, Instituto derrotó en Córdoba a Olímpico de La Banda por 84 a 69 con 20 puntos del pivot uruguayo Esteban Batista. CAÍDA ANTE BRASIL La Selección Argentina de Vóley estuvo muy cerca de dar la sorpresa en el cierre del segundo weekend de la Nations League: llevó al invicto Brasil a cinco sets, aunque terminó cayendo 3-2 (25-20, 21-25, 26-28, 25-23 y 15-12). De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez no pudieron ganar en Japón, donde ya habían caído ante el local y también frente a Irán. Ahora, con registro de 2 victorias y 4 derrotas, se trasladan a Francia, donde enfrentará a Estados Unidos, Francia y Alemania.



Breves: Polideportivas

