Caso Valentina: la defensa de Héctor Maldonado

Las hermanas, la madre y el abogado del principal imputado en la causa por la muerte de Valentina Urbano relatan su versión de los hechos. "Creo en la inocencia de mi defendido. Jamás hubo abandono de persona", aseguró el abogado Roberto Hermo.

"Mi hermano estuvo en el lugar equivocado y con las personas que no debía, pero no es el culpable... ni siquiera conocía a Valentina. No podía saber que era una menor, no le va a andar pidiendo el documento", señala una de las hermanas de Maldonado y agrega: "Además, no hubo abandono de persona, porque mi hermano nunca se fue del hospital: ante la descompensación de Valentina, mi hermano no sólo la llevó al hospital, e incluso se quedó interiorizándose de su evolución".

El Fiscal Matías Ferreirós solicitó la elevación a juicio de la causa, tema que está a resolver por la Dra. Graciela Cione, titular del Juzgado de Garantías 1. Héctor Gabriel Maldonado, "Muque" López y "Chapu" González, fueron acusados por el integrante de la UFI 2 de suministrar estupefacientes a dos menores; y a Maldonado también se le imputa abandono de persona y facilitar el lugar para consumir.

En ese mismo sentido, la madre de Maldonado, María Moreno, publicó una solicitada en nuestro medio el pasado 14 de mayo. "(…) luego de permanecer por más de 2 horas esperando el informe médico, lo esposaron a Maldonado y al otro masculino y a los dos los sacaron por la parte de atrás del hospital, diciéndoles que ellos habían violado a Valentina, lo que no es cierto (…)".

"De los cruces y mensajes telefónicos, que ahora están en la causa -agrega el Dr. Roberto Hermo- surge que la historia de esa noche era entre López, González y las dos chicas: Valentina y su amiga. Gabriel Maldonado hace de chofer, porque a ellos no les arrancaba el auto y por solícito, queda enredado en la historia. Creo en la inocencia de mi defendido y está más que probado que jamás hubo abandono de persona. No pueden acusarlo de eso. Después, no tenía forma de saber que las chicas eran menores. Menos un lunes a la madrugada".