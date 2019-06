Abella: "Me pone muy contento que se sumen peronistas a Cambiemos"

Así se expresó el jefe comunal sobre la elección del senador Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri. La confirmación del senador nacional Miguel Pichetto como compañero de formula del presidente Mauricio Macri fue celebrada por distintos referentes locales de Cambiemos, empezando por el intendente y jefe político del espacio, Sebastián Abella. "Ha sido una decisión correcta la del presidente y me pone muy contento que se sumen peronistas a Cambiemos para trabajar por el futuro de los argentinos", manifestó Abella en declaraciones brindadas a La Auténtica Defensa. "Siempre se ha gobernado buscando consensos y con diálogo amplio, pensando en lo mejor para los ciudadanos. El diálogo y la cooperación hacen más saludable a una República", destacó el jefe comunal. Por su parte, la presidenta del Comité Radical Campana y concejal, Romina Buzzini, señaló que "la Convención de Parque Norte había pedido que se amplíe el frente electoral", destacó "la trayectoria de Pichetto en el Senado" y sostuvo que su elección "va a permitir que se abra el espacio para nuevos votantes" del oficialismo, en especial "para un sector del peronismo que no se siente identificado con el kirchnerismo". "Es una manera de ampliar el espacio para garantizar la República y la gobernabilidad por cuatro años más", remarcó la edil. En tanto, su compañera de bancada Miriam Cazenave reconoció que la decisión la sorprendió, al tiempo que resaltó "la vocación de consenso y diálogo que tiene el presidente" para "empezar a construir en serio una república, pensar en serio políticas de estado y un país a 50 años". "Se trata de convocar a todos aquellos que quieran trabajar por la gobernabilidad. Me parece que le hace bien a la democracia que las personas puedan juntarse por tener ideas y objetivos en común y que pese menos la división por partidos políticos", declaró la edil. "Cambiemos desde el inicio se trató de eso: un montón de gente que tienen un objetivo y deseo común desde diferentes miradas", añadió. El concejal oficialista Diego Lis fue el único de los consultados por LAD que mostró mesura ante la noticia. "Creo que las personas que toman estas decisiones a nivel político en Cambiemos deben haber hecho un análisis de las ventajas y desventajas de poner a una persona que, si bien genera apertura, también viene de un partido político muy enfrentado con Cambiemos", señaló. "Seguramente, en agosto y en octubre estarán los resultados de esta elección", dijo.

"Ha sido una decisión correcta la del presidente", elogió Abella a Macri.

Para todo esto necesitaremos construir acuerdos con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 11 de junio de 2019 Juntos por el cambio pic.twitter.com/W5VQUW5Oe1 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de junio de 2019

Abella: "Me pone muy contento que se sumen peronistas a Cambiemos"

