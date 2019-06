La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jun/2019 Vóley:

Ciudad le ganó a UNTREF y esta noche va por la sorpresa ante Boca Juniors











El Tricolor se impuso 3-1 sobre Universidad Nacional de Tres de Febrero el lunes y se mantiene con vida en la lucha por llegar a los playoffs. Sumar hoy ante el Xeneize, uno de los líderes, sería fundamental para sus aspiraciones. Ciudad de Campana está cerrando esta semana la fase regular del campeonato de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropo litana de Vóley. Y lo está haciendo con un impulso que todavía lo mantiene con chances de clasificar a los playoffs y evitar así el tener que jugar por la permanencia. Es que el sábado venció 3-1 como local a San Lorenzo de Almagro y el lunes por la noche volvió a sumar de a tres, al superar 3-1 como visitante a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en un partido adelantado de la última fecha. La victoria del elenco campanense en Villa Lynch fue con parciales de 25-20, 19-25, 25-18 y 25-23. De esa manera, Ciudad cosechó su quinto éxito de la temporada y llegó a los 13 puntos (dos de sus triunfos fueron por 3-2). Pero la seguidilla de partidos no se detiene para el Tricolor: con ese impulso ganador que le dieron las dos victorias en fila en apenas tres días, los dirigidos por Hernán Carneri buscarán esta noche dar la sorpresa cuando enfrenten como visitantes a Boca Juniors en un cotejo correspondiente a la 11ª fecha que se jugará desde las 21.30 horas. El Xeneize, uno de los grandes candidatos del certamen, marcha en la segunda ubicación con un registro de diez victorias y apenas una derrota. Ya tiene asegurado su lugar en los Cuartos de Final y ahora va por el "1" de la fase regular. Por su parte, el CCC buscará, al menos, rescatar un punto de este encuentro, dado que así llegaría a 14 y quedaría a solo dos unidades del actual 8º, que es la Universidad Nacional de La Matanza, un equipo que en sus últimas presentaciones ha sumado puntos muy importantes (le ganó el adelantado de la fecha 12 ni más ni menos que al líder River Plate). Incluso, el lunes por la noche, superó 3-0 con comodidad a Tortuguitas. Pero UNLaM tiene un partido más jugado, por lo que sólo le resta enfrentar al encumbrado Municipalidad de Lomas de Zamora (el sábado), mientras que a Ciudad de Campana le queda el encuentro de esta noche ante Boca y el del sábado frente a Estudiantes de La Plata, otro conjunto que también tiene chances de quedarse con ese octavo puesto. Los platenses todavía tienen tres juegos por delante: UNTREF, Ciudad de Campana y Universidad Abierta Interamericana (UAI). El cuarto aspirante a ese octavo lugar es San Lorenzo, que tras su derrota del sábado en Campana, el lunes cayó 3-0 como local frente a Municipalidad de Lomas de Zamora en el adelantado de la última fecha. Así, necesitará sumar al menos cuatro puntos en los dos partidos que le restan: UAI como local y River Plate como visitante. Por la 11ª fecha, además de Boca vs Ciudad de Campana, esta noche también jugarán: San Lorenzo vs UAI, Estudiantes (LP) vs UNTREF, Ferro Carril Oeste vs Municipalidad de Lomas de Zamora y Vélez Sarsfield vs Tortuguitas. En tanto, anoche se medían: Ciudad de Buenos Aires vs Club Italiano. Y ya se jugó (adelantado) el duelo que UNLaM le ganó 3-2 a River Plate después de estar dos sets abajo.

CIUDAD LE HABÍA GANADO EL SÁBADO A SAN LORENZO Y EL LUNES VENCIÓ TAMBIÉN A UNTREF. HOY ANTE BOCA JUNIORS NECESITARÍA SUMAR AL MENOS UN PUNTO (FOTO: @PERFECTAS.IMPERFECCIONES).

#Voley Después de vencer el sábado a San Lorenzo, el CCC superó el lunes 3-1 a UNTREF y sigue con chances de alcanzar los playoffs. Mañana miércoles visita a Boca Juniors y el sábado cierra ante Estudiantes (LP) como local. (Foto: @perfectas.imperfecciones) pic.twitter.com/iFIeIXfy8B — Pablo Scoccia (@chuecosco) 11 de junio de 2019 #Voley Ciudad de Campana venció 3-1 a San Lorenzo y sigue en carrera en la pelea por el 8° puesto de la División de Honor. Esta noche visita a UNTREF; el miércoles, a Boca Juniors; y el sábado cierra como local ante Estudiantes (LP). pic.twitter.com/kPINSwiI00 — Pablo Scoccia (@chuecosco) 10 de junio de 2019

Vóley:

Ciudad le ganó a UNTREF y esta noche va por la sorpresa ante Boca Juniors

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: