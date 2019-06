Con la proyección del film "No me mates" se realizó un Cine Debate

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - El 0800 122 VIDA - Denuncia mediante la aplicación Alerta Campana - Creación de la Red Integral de Asistencia (RIA). - Implementación de un dispositivo para hombres que ejercen violencia a través de la puesta en marcha del programa "Construyendo nuevas masculinidades". La actividad fue impulsada por el Municipio en el marco de la semana de #NiUnaMenos. "La violencia de género existió siempre, sólo que ahora hay mayor conciencia social", expresó Corina Fernández, víctima del intento de femicidio que narra el largometraje, quien estuvo presente en nuestra ciudad. En el marco de las actividades que impulsó el Municipio por la semana de #NiUnaMenos, se realizó un Cine Debate en el teatro Pedro Barbero. El público pudo participar de un encuentro de entrada libre y gratuita con la organización de la Jefatura de Gabinete a través de la Dirección de Derechos Humanos. La directora del área, Verónica Lamas, estuvo presente durante la jornada junto a Corina Fernández, protagonista de intento de femicidio en quien se inspiró el filme "No me mates". "La idea surgió de la forma más inusitada, estaba terminando de ver una película argentina. Empezó un documental de Gabriel Arbós, lo escuché decir que había hecho la película de Monzón y que le gustaba hacer películas de la vida real. Lo contacté por Facebook y me dijo que le interesaba encontrarse conmigo, así que nació de la forma más natural ya que no tenía pensando realizar una película", recuerda Fernández en diálogo con La Auténtica Defensa. La charla duró cerca de cinco horas y luego el director "tomó las partes que considero más significativas y las personifico con los actores", detalla. La película recrea la historia de esta mujer que el 2 de agosto de 2010, llevó a sus hijas al colegio Manuela Pedraza del barrio de Palermo (Buenos Aires). Al dejarlas, su pareja, Javier Weber (disfrazado de anciano), le disparó seis tiros con un revólver calibre 32, en la calle y a plena luz del día. Dos balas impactaron en su tórax y una tercera en el abdomen, pero milagrosamente sobrevivió, aunque hasta el día de hoy lleva dos balas en un pulmón. Corina lo había denunciado 80 veces por amenazas. Se había separado hacía un año y medio y él no dejaba de repetirle que la iba a asesinar a ella, a las nenas y que se iba a pegar un tiro. Corina estuvo internada 21 días en terapia intensiva y actualmente vive con dos balas en uno de sus pulmones. Su caso es emblemático: fue la primera vez en el país que un hombre fue juzgado y condenado por tentativa de femicidio. Le dieron 21 años de cárcel. Pasó cuatro detenido y murió enfermo y preso. Esta historia como también cada una de sus vivencias y experiencias durante un conflictivo matrimonio, las compartió con el público presente. "La película se difundió en 2016 y el final hoy lo cambiaría. Si saben que están sufriendo violencia y saben que no la pasan bien pidan ayuda. No recomiendo la denuncia, recomiendo que pidan ayuda, que se acerquen, que busquen un Plan B, que se empoderen y fortalezcan, que sepan cuáles son las acciones que van a tomar luego de hacer la denuncia en la medida que haya tiempo y si es una emergencia llamen al 911", expresó. Corina actualmente trabaja en la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar realizando entrevistas de admisión y grupos de autoafirmación de autoestima. Con respecto a este último tema Fernández señala "la violencia de género sobre todo en la mujer tiene que ver con la autoestima, es una autoestima que se va construyendo mal desde que sos chica. Soy una convencida que la mujer no se convirtió en victima el día que conoció al dolor, la mujer viene de una autoestima baja. Si tuviera la autoestima alta y hubiera crecido en una familia que la hubiera bien querido cuando viene el primero a faltarte el respeto, a gritarte, lo saca escarpiendo. La que se queda es la que lo tiene naturalizado, no le hace ni la luz roja". En un ámbito de profunda reflexión como también de debate, se pudieron compartir diferentes comentarios. "La violencia de género existió siempre, hay un compromiso social mucho más importante porque lamentablemente nos levantamos todos los días y nos enteramos de una mujer muerta en manos de su marido. La Justicia, en cambio, sigue igual o peor. Eso, para los que trabajamos haciendo concientización y prevención, genera mucha frustración. También no hay visión de género". Ya en el cierre del evento recalca "termino bendiciendo lo que me pasó, le dio un giro a mi vida completamente. Ejercí lo que predico, así como la violencia es todo lo que daña, la forma de erradicarla es el amor, la paciencia, el cariño, el cuidado".

En una escena del film “No me mates", que recrea su vida como sobreviviente.





Corina Fernández y Rita García de Infancia Robada dialogaron unos minutos antes de que se proyecte la película.



Con la proyección del film "No me mates" se realizó un Cine Debate

