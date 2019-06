P U B L I C





Alejandra Dip





El Perro es el guía del camino de los cambios. Representa la energía del corazón. Saber discernir entre un sentimiento pasajero y uno verdadero. Día para trabajar sentimientos, no emociones. Son los valores humanos. Los principios inalterables, los amigos del alma, la incondicionalidad, la honestidad, lo noble, lo puro. KIN 230 PERRO 9 guiado por el Enlazador de Mundos. El 9 nos ayuda a identificar nuestros pensamientos. Hoy podemos retomar los ideales pensados. Tomar decisiones. Elegirlo correcto. Saber elegir lo mejor para nosotros. Si nos estamos en eje hoy la cabeza va a andar a mil, no le vamos a dar descanso, pensamientos obsesivos, muy vuelteros, nada se concreta, no se logra llevar a cabo los pensamientos, ni las ideas. El Perro nos pide bajar decibeles de mente y conectar directo con el corazón, con el sentir, hacer lo que realmente nos hace felices, nada de obligaciones ni imposiciones, nada de "deberes". El perro nos pide sernos fieles primero a nosotros mismos para después poder ser felices y fieles al resto de los mortales. Me valoro, me quiero, me cuido, para poder valorar, querer y cuidar. Ojo que el perro mal aspectado tira la piedra y esconde la mano, y deja a otro como el culpable detrás de la fachada del AMOR trata de manipular, sacar siempre provecho de cualquier situación, Genera culpas en el otro para obtener ventajas, a tener en cuenta esta forma de canalizar la energía ya que en Argentina, siempre hay movilizaciones y protestas, roguemos que sean en paz, sin disturbios, ni problemas. Día para profundizar nuestros vínculos, empezar algo de a 2 sin rótulos, sin encasillamientos. Los pensamientos deben fluir acordes al corazón, entonces el amor estará en su mejor momento. Nada de manipulaciones. No ladres, ni muerdas. Hoy a mover la cola de contentos y llenos de amor. ¡Buen Miércoles amoroso para todos! Y que el amor de Dios nos contenga a todos. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Perro 9 - Energía del Miércoles 12/06/2019 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

