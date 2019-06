La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jun/2019 El escritor Raúl Berra presentó su cuarto poemario "Hilvanando Versos"











Fue el viernes en el Teatro Pedro Barbero. "Agradezco a Dios que a esta altura me permita vivir un momento tan lindo con verdaderos amigos que siempre me acompañan". "Estudioso, trabajador de la palabra, pensador, un fecundo escritor que trasciende a través de su aquilatada obra", son algunas palabras que aparecen en el prólogo del último libro "Hilvanando Versos" del escritor Raúl Berra. Y así es él. El viernes en el teatro Pedro Barbero presentó a la comunidad su cuarto poemario. Nació en Lima un 6 de Julio de 1935 y actualmente vive en nuestra ciudad. Es el libro número 63 que tiene la institución Campana Amanecer Literario del cual Berra forma parte. "Hilvanando Versos" consta de tres capítulos: Paisajes, Nostalgia y Sentires. Presenta más de 70 poemas entre sonetos y otros formatos. "Es mi cuarto poemario que contiene poesía libre, poesía rimada métrica y muchos sonetos. Cada capítulo tiene versos de acuerdo a la temática", detalla el escritor. Es un libro de Editorial Grafika con diseño de tapa e interior a cargo de Adrián Ignacio Rafael y tiene su correspondiente International Standard Number (ISBN, número que identifica de una manera única a cada libro o producto editorial publicado en el mundo con características semejantes. Su propósito es identificar un título o la edición de un título de un editor especifico) en el capítulo de Poesía Argentina Contemporánea. Durante el encuentro se leyeron fragmentos de los capítulos que conforman el libro como por ejemplo Marcelino Dovidas recitó "Vivir", luego Stella Maris Chuquel leyó "Postal de la nada" que corresponden al capítulo Paisajes. Por su parte, Matilde Strobino leyó dos poemas del capítulo Nostalgias titulado "El Olvido" y "Aquel Sauce". Del capítulo Sentires se leyó "Soltar" y "Sabores del Alma". "Estoy muy agradecido de compartir este momento con Raúl y espero que tengas los éxitos que tuvieron los libros anteriores", expresó en su momento Dovidas. La Presidente del Círculo Amigos del Tango Ofelia Díaz realizó un intermedio musical deleitando a los presentes con varios tangos entre ellos "Triste Comedia" y "Naranjo en Flor". Berra cuenta con una importante trayectoria en la literatura: su primera publicación fue en el año 2008 "Decidor de sueños", la segunda en 2012 "Latiendo Palabras" y en 2016 presentó "Poemas en mi Piel". Sus poesías de Berra han nutrido a varias antologías editadas por Campana Amanecer Literario, y han cosechado premios y menciones en certámenes locales, nacionales, provinciales e internacionales. También es integrante de la Sociedad Argentina de Escritores de Campana (S.A.D.E) con quienes se presentó en la Feria del Libro. Otro intervalo de música estuvo a cargo de Joaquín Díaz Gatti oriundo de la ciudad de Lima que, con su guitarra en mano, deleitó a los presentes con tangos. Otro amigo de Berra y acompañándolo sobre el escenario fue el escritor Tony Moreira quien leyó dos poemas "Lo que siento al escribir" y "Mi Barrio". Por último tomó la palabra el protagonista de la noche "el éxito de uno es el éxito de todos. Agradezco a Dios que a esta altura me permita vivir un momento tan lindo con verdaderos amigos que siempre me acompañan, la amistad eso es lo que vale". Agradeció a la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación, expresó palabras muy emotivas a su mujer Elba Andurell; "55 años juntos, es un bastón de apoyo en todas mis actividades", también mencionó a sus hijos y nietos, "son el motor de mi existencia", a C.A.L. y a la Sociedad Argentina de Escritores de Campana. Se entregaron libros a distintas instituciones como la Biblioteca de Campana Amanecer Literario, la Biblioteca Municipal Dr. Octavio Amadeo, Biblioteca Pilar Álvarez de Traverso, Biblioteca del Colegio Padre Aníbal Di Francia, Biblioteca Sade Campana y Sade Zárate. El inquieto y multi-premiado Berra, a sus 84 años recibió de manos de Tony Moreira un reconocimiento de sus compañeros de C.A.L. y asegura "es una noche inolvidable que me llevo siempre conmigo".

