Efemérides del día de la fecha: 12 de Junio

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Fue declarado en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el propósito de visibilizar esta problemática que afecta a niños y niñas en todo el mundo. El objetivo de este día es generar conciencia e impulsar los cambios necesarios para que ningún niño sea privado del acceso a la educación, la salud, la recreación y las libertades elementales. El trabajo infantil es toda actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por niños menores de 16 años. Acorde a los datos aportados por UNICEF: 150 millones de niños de entre 5 y 14 años son víctimas de trabajo infantil. En nuestro país, está vigente la ley 26.390 de prohibición del trabajo infantil, la cual establece en su artículo 2: "queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no".

GUERRA DE MALVINAS: EL DESTRUCTOR HMS GLAMORGAN QUEDA FUERA DE COMBATE Ocurrió en el año 1982, previamente, los aviones Super Etendard habían logrado hundir el HMS Sheffield con mísiles Exocet AM-39 (aire-mar). Debido a la efectividad de estos mísiles, desde el Estado Mayor de la Armada decidieron utilizar los mísiles Exocet MM- 38 (mar-mar) para detener los incesantes cañoneos navales que efectuaban los ingleses sobre las posiciones argentinas. Para eso, se le encomendó al capitán Julio Pérez, Antonio Shugt y Luis Torelli, crear un equipo que permitiera disparar los mísiles Exocet Mar-Mar 38 desde instalaciones terrestres. Así, surgiría la "Instalación de Tiro Berreta" (ITB) nombre que sería justificado por sus creadores: "porque era feo, improvisado… una berreteada". El ITB estaba compuesto por "computadoras caseras" que simulaban una instalación de tiro de Exocet, una plataforma inercial de lanzamiento terrestre, un carretón para transportar los misiles, un sistema de detección de blanco y un grupo electrógeno para proveer la alimentación eléctrica. Desarrollado en el Puerto Belgrano, el ITB fue transportado por un avión Hércules que, esquivando los radares británicos, llegó a las Malvinas el 30 de mayo. Finalmente, el 12 de junio, el HMS Glamorgan fue detectado por el radar del ITB, haciendo que de la maquina se disparara inmediatamente el temible Exocet. Julio Pérez comentaría al respecto: "Nuestro radar alcanzaba 30.000 metros nada más. Había poco tiempo para introducir los datos y efectuar el tiro. ¡Pudimos!" Efectivamente, el misil había impactado en la popa del Glamorgan, matando a 13 personas e hiriendo a 22. El buque no se hundió pero el daño producido fue tanto que quedó fuera de combate. Terminada la misión, el ejército se disponía a destruir el ITB pero ordenes de los superiores lo impidieron "para que los ingleses se enteren con qué les dimos". SE PATENTA LA NAVAJA SUIZA Un día como hoy en el año 1897, Karl Elsener patenta la "navaja deportiva y para oficiales". Como en ese momento, las navajas eran muy pesadas, Elsener decidió fabricar una más liviana, elegante y con mayores posibilidades de uso. Así nacería la "Schweizer Offiziersmesser", una navaja de bolsillo que incluía una cuchilla, dos destornilladores, un abrelatas y una punta. A pesar de no haber sido aceptada por el ejército, muchos soldados la compraban, incrementando su demanda y popularidad. Como los soldados estadounidenses no podían pronunciar su nombre original la llamaron "navaja suiza".

Efemérides del día de la fecha: 12 de Junio

