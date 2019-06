Los Caballeros recibieron a Defensores de Banfield, mientras que las Damas visitaron a CEDEM 3 de Febrero. Las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana disputaron el pasado fin de semana nuevos compromisos por los campeonatos de la Federación Metropolitana de Vóley. El sábado, los Caballeros, dirigidos por Gabriel Martra y Rubén Rosales, recibieron la visita de Defensores de Banfield por la tercera fecha del Nivel A, en una jornada en la que cosecharon tres victorias y tres derrotas. Los resultados fueron: -Sub 12: Ciudad de Campana 3 - Def. de Banfield 2 -Sub 13: Ciudad de Campana 3 - Def. de Banfield 0 -Sub 15: Ciudad de Campana 3 - Def. de Banfield 0 -Sub 17: Ciudad de Campana 2 - Def. de Banfield 3 -Sub 19: Ciudad de Campana 1 - Def. de Banfield 3 -Sub 21: Ciudad de Campana 0 - Def. de Banfield 3 El próximo compromiso de los chicos Tricolores será frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en un duelo pendiente de la primera fecha. DAMAS. La Tira Juvenil Femenina del CCC visitó al Centro Deportivo Municipal (CEDEM) 3 de Febrero por la tercera fecha del Nivel C1. En dicha jornada, las dirigidas por Milagros Scabini, Jorgelina Allegri y Marianela Reinatti, obtuvieron cuatro victorias en cinco partidos, con los siguientes resultados: -Sub 13: CEDEM 0 - Ciudad de Campana 3 -Sub 15: CEDEM 1 - Ciudad de Campana 3 -Sub 17: CEDEM 0 - Ciudad de Campana 3 -Sub 19: CEDEM 0 - Ciudad de Campana 3 -Sub 21: CEDEM 3 - Ciudad de Campana 0 El próximo compromiso de las Tricolores será frente a Leloir, también en un duelo pendiente de la primera fecha del Nivel C1.

EL EQUIPO FEMENINO SUB 13 DEL CCC.



Vóley:

Las categorías juveniles del CCC disputaron una nueva fecha de la FMV

