miércoles, 12/jun/2019 Rugby:

Como local, el Tricolor se impuso 39-32 por la 10ª fecha de la Segunda División de la URBA y logró su tercer éxito en la temporada. Franco Velázquez apoyó dos tries decisivos en los últimos diez minutos. Así como había vencido como local al encumbrado Los Cedros, el plantel superior del Club Ciudad de Campana volvió a demostrar el pasado sábado que le sientan bien los partidos ante los equipos que pelean en la parte alta de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): es que derrotó 39-32 a Las Cañas, conjunto que sólo había sufrido dos derrotas en nueve presentaciones. Fue el último sábado en la cancha de Chiclana y Luis Costa, en un entretenido partido que se definió a favor del CCC gracias a los dos tries que conquistó Franco Velázquez en la parte final del juego: el primero a los 32 minutos del complemento y el segundo a los 34. Así, el Tricolor pasó de perder 32-27 a ganar 39-32. Anteriormente, en el primer tiempo, los dirigidos por César Gigena habían tomado el mando gracias a los tries de Franco Barco y Juan Calvi (ambos convertidos por Calvi) más un penal del propio apertura para el 17-12 parcial. Sin embargo, en los primeros 30 minutos del segundo tiempo, Las Cañas llegó tres veces al ingoal local y logró dar vuelta el marcador ante un Ciudad que en ese lapso sumó otro try convertido de Calvi y un penal del 10. Por eso, las chapas señalaban victoria visitante por 32-27 cuando ingresaron a los diez minutos finales. Pero en el cierre apareció Velázquez por duplicado y, después, el Tricolor se hizo fuerte en defensa para que el triunfo se quedara en Campana. La formación del CCC ante Las Cañas fue la siguiente: Alan González, Didier Galeano, Gabriel Pujol; Lautaro Nelli, Leo Correa; Carlos Díaz, Bruno Calle, Javier Pérez; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda, Franco Barco, Damián Colella, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Laureano Salas, Nicolás Zacarías y Facundo Díaz Falú. Con este éxito, el Ciudad logró su tercera victoria de la temporada, llegó a los 16 puntos y escaló hasta la 10ª posición, aunque todavía a seis unidades de distancia de los equipos que comparten el octavo lugar (Tiro Federal de San Pedro y Gimnasia de Ituzaingó). Los demás resultados de esta 10ª fecha de la Segunda División fueron: Los Cedros 12-23 El Retiro; Tiro Federal de San Pedro 10-16; San Miguel 29-31 Gimnasia de Ituzaingó; La Salle 37-38 Virreyes; Club Argentino 23-24 Varela Jr; y Del Sur Rugby 22-13 Atlético Chascomús. La 11ª y próxima fecha se jugará recién el feriado del jueves 20 de junio y tendrá a Ciudad de Campana afrontando un duro compromiso como visitante frente a El Retiro, equipo que acumula 10 victorias consecutivas en 10 presentaciones en esta temporada. Además jugarán: Atlético Chascomús vs Club Argentino, Varela Jr vs La Salle, Virreyes vs San Miguel, Gimnasia de Ituzaingó vs Tiro Federal de San Pedro, Mercedes vs Los Cedros y Las Cañas vs Del Sur. GANÓ LA INTERMEDIA En la previa al partido de Primera División, la Intermedia de Ciudad de Campana derrotó 32 a 26 a Las Cañas y logró también su tercer triunfo de la temporada en este campeonato de la Segunda División.



NAZARENO ALAGUIBE, FULLBACK DEL CCC.

#Rugby El CCC venció 39-32 a Las Cañas como local por la fecha 10 de la Segunda División de la URBA. Los tries del Tricolor fueron marcados por Franco Velázquez (2), Juan Calvi (2) y Franco Barco. La cuenta la completó Calvi, con 2 penales y 4 conversiones. pic.twitter.com/I5AWPFRwmI — Pablo Scoccia (@chuecosco) 8 de junio de 2019

