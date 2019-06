La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/jun/2019 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo rompieron el maleficio en la última fecha de la temporada







Vencieron 1-0 a Lima FC con gol de Emilce Correa y lograron su primera victoria del año. Ahora les llegará el tiempo de descansar y preparar la próxima campaña. Este segundo semestre de la temporada 2018/19 se hizo muy cuesta arriba para las chicas de Puerto Nuevo. Después de lograr la clasificación a la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los resultados no acompañaron, las ausencias y lesiones se sufrieron y la victoria se tornó sumamente esquiva. Así, las Auriazules quedaron rápidamente sin chances de competir por el ascenso a la Primera A y fueron hilvanando caída tras caída, algunas de ellas muy dolorosas. Sin embargo, en el último partido de esta campaña se cortó ese maleficio que duró seis meses: el pasado sábado, las Portuarias vencieron 1-0 como locales a Lima FC y así despidieron la temporada con una sonrisa. El último triunfo del equipo dirigido por Néstor Daniel Gómez había sido el 1º de diciembre de 2018, cuando vencieron 5-3 como visitantes a Camioneros por la novena fecha de la Zona B de la primera fase (en esa etapa lograron cinco victorias, un empate y cuatro derrotas). Desde entonces pasaron seis meses y 19 partidos, en una racha que le dejó a las Auriazules dos empates y 17 derrotas, desde la sufrida el 8 de diciembre como local frente a Real Pilar. Esa seguidilla llegó a su fin el pasado sábado en el estadio Carlos Vallejos, donde Puerto Nuevo se quedó con el clásico zonal, en un partido muy parejo, y caliente, gracias a un gol de penal brillantemente ejecutado por la volante Emilce Correa. En esta oportunidad, el once inicial del Portuario fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Micaela Ayelén Scandroglio, Nancy Ríos, María Rodríguez, Soledad Medina; Milagros Soria, Manuela Cardozo, Sabrina Ogrine, Emilce Correa; Karen Ramirez y Maia Valles. Luego ingresaron: Lucila Molinas por Ríos (lesionada), Erica Luque por Valles, y Triana Ocampo por Cardozo. Los demás resultados de esta 18ª fecha de la Zona Campeonato fueron: Comunicaciones 7 – Luján 0; Banfield 1 – Real Pilar 1; SATSAID 1 – Gimnasia (LP) 0; All Boys 2 – Deportivo Español 2. Culminada esta Zona Campeonato, el campeón Gimnasia (LP) se quedó con el ascenso directo, mientras que el segundo boleto a la Primera A se definirá en un cuadrangular final al que clasificaron: SATSAID, Real Pilar, Comunicaciones y Luján. Los cruces de semifinales, que se jugarán a partido de ida y vuelta, serán: SATSAID (2º) vs Luján (5º) y Real Pilar (3º) vs Comunicaciones (4º).

LAS AURIAZULES VOLVIERON A LA VICTORIA DESPUÉS DE SEIS MESES Y 19 PARTIDOS. EL SEMESTRE DE LAS AURIAZULES En el primer semestre de la temporada, las chicas de Puerto Nuevo lograron clasificar a la Zona Campeonato de la Primera B, que definiría los dos ascensos a la Primera A. Sin embargo, los resultados de las Auriazules en esta segunda mitad de la temporada no fueron los esperados. La campaña fue la siguiente: F1 – 9 de febrero: 0-5 como local vs Gimnasia (LP) F2 – 16 de febrero: 2-2 como visitante vs Deportivo Español F3 – 2 de marzo: 1-2 como visitante vs All Boys F4 - 5 de marzo: 0-3 como local vs Banfield F5 – 9 de marzo: 0-7 como local vs SATSAID F6 – 16 de marzo: 1-2 como local vs Real Pilar F7 – 23 de marzo: 0-3 como visitante vs Comunicaciones F8 – 30 de marzo: 2-4 como local vs Luján F9 – 6 de abril: 1-2 como visitante vs Lima FC F10 – 13 de abril: 0-7 como visitante vs Gimnasia (LP) F11 – 20 de abril: 3-3 como local vs Deportivo Español F12 – 28 de abril: 1-2 como visitante vs Banfield F13 – 5 de mayo: 2-3 como local vs All Boys F14 – 12 de mayo: 0-2 como visitante vs SATSAID F15 – 19 de mayo: 0-2 como visitante vs Real Pilar F16 – 26 de mayo: 0-4 como local vs Comunicaciones F17 – 1 de junio: 0-2 como visitante vs Luján F18 – 8 de junio: 1-0 como local vs Lima FC El balance final de esta Zona Campeonato le deja a Puerto Nuevo una victoria, dos empates y 15 derrotas. Anotó 14 goles y le convirtieron 42. Su máxima goleadora fue Karen Ramirez, con 4 tantos, seguida de la volante Manuela Cardozo y la arquera Jaqueline Schmidt, con 2. Además, en una ocasión marcaron: Emilce Correa, Erica Luque, Sabrina Ogrine, Milagros Soria, Dana Bredle y Lucila Molinas.

SABRINA OGRINE, VOLANTE DE PUERTO NUEVO. MARCÓ UN GOL EN ESTA ZONA CAMPEONATO.

#FútbolFemenino Puerto Nuevo cerró la temporada con una victoria: superó 1-0 como local a Lima FC por la última fecha de la Zona Campeonato de la Primera B de AFA. Así logró su primer triunfo del año y cortó una racha de seis meses y 19 encuentros sin poder ganar. pic.twitter.com/EUv1SIi74A — Pablo Scoccia (@chuecosco) 11 de junio de 2019

