En el primer semestre de la temporada, las chicas de Puerto Nuevo lograron clasificar a la Zona Campeonato de la Primera B, que definiría los dos ascensos a la Primera A. Sin embargo, los resultados de las Auriazules en esta segunda mitad de la temporada no fueron los esperados. La campaña fue la siguiente: F1 – 9 de febrero: 0-5 como local vs Gimnasia (LP) F2 – 16 de febrero: 2-2 como visitante vs Deportivo Español F3 – 2 de marzo: 1-2 como visitante vs All Boys F4 - 5 de marzo: 0-3 como local vs Banfield F5 – 9 de marzo: 0-7 como local vs SATSAID F6 – 16 de marzo: 1-2 como local vs Real Pilar F7 – 23 de marzo: 0-3 como visitante vs Comunicaciones F8 – 30 de marzo: 2-4 como local vs Luján F9 – 6 de abril: 1-2 como visitante vs Lima FC F10 – 13 de abril: 0-7 como visitante vs Gimnasia (LP) F11 – 20 de abril: 3-3 como local vs Deportivo Español F12 – 28 de abril: 1-2 como visitante vs Banfield F13 – 5 de mayo: 2-3 como local vs All Boys F14 – 12 de mayo: 0-2 como visitante vs SATSAID F15 – 19 de mayo: 0-2 como visitante vs Real Pilar F16 – 26 de mayo: 0-4 como local vs Comunicaciones F17 – 1 de junio: 0-2 como visitante vs Luján F18 – 8 de junio: 1-0 como local vs Lima FC El balance final de esta Zona Campeonato le deja a Puerto Nuevo una victoria, dos empates y 15 derrotas. Anotó 14 goles y le convirtieron 42. Su máxima goleadora fue Karen Ramirez, con 4 tantos, seguida de la volante Manuela Cardozo y la arquera Jaqueline Schmidt, con 2. Además, en una ocasión marcaron: Emilce Correa, Erica Luque, Sabrina Ogrine, Milagros Soria, Dana Bredle y Lucila Molinas.



SABRINA OGRINE, VOLANTE DE PUERTO NUEVO. MARCÓ UN GOL EN ESTA ZONA CAMPEONATO.



Fútbol Femenino:

El semestre de las auriazules

