Se impuso 2-0 en el duelo de punteros y tomó tres unidades de ventaja. Las Palmas A alcanzó a La Josefa en el segundo lugar. El pasado sábado se disputó la novena fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol y en el partido más importante de la jornada, Juventud Unida le ganó 2-0 a La Josefa en el duelo de equipos que llegaban como punteros. De esta manera, el vigente bicampeón, dirigido por Eduardo "Chicho" Gómez, volvió a quedar como único líder con 21 puntos y tomó tres de ventaja sobre La Josefa y también sobre Las Palmas, que venció 1-0 a Leones Azules y llegó a las 18 unidades. Mientras que en cuarto lugar quedó Otamendi, que sigue sumando victorias (derrotó 1-0 a Las Palmas "B"), ya llegó a los 17 puntos y en la próxima fecha enfrentará al líder Juventud Unida. Los resultados y goleadoras de esta novena fecha fueron: -Juventud Unida 2 (Gimena Sauco y Romina Escobar) – La Josefa 0 -Las Palmas "A" 1 (Salomé Ramón) – Leones Azules 0 -Mega Juniors 1 (Micaela Cardozo) – Defensores de La Esperanza 0 -Deportivo San Felipe 1 (Vanina Marino) – Villanueva 0. -Otamendi FC 1 (Daniela Carabajal) – Las Palmas "B" 0. Con estos marcadores las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 21 puntos; 2) Las Palmas "A" y La Josefa, 18 puntos; 4) Otamendi FC, 17 puntos; 5) Leones Azules, 12 puntos; 6) Las Palmas "B", 11 puntos; 7) Las Palmas "C" y Deportivo San Felipe, 8 puntos; 9) Mega Juniors, 7 puntos; 10) Defensores de La Esperanza, 5 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. En tanto, la tabla de goleadoras tiene ahora a tres jugadoras en la cima: Gimena Sauco (Juventud Unida), Daniela Carabajal (Otamendi) y Ariana Cáceres (La Josefa), tienen 7 goles cada una. Luego se ubican: 4) Salomé Ramón (Las Palmas A), con 6 goles; y 5) Yaquelin Blanco (Deportivo San Felipe), con 5 goles. La 10ª y próxima fecha se jugará este sábado y tendrá los siguientes partidos: Juventud Unida vs Otamendi FC, Las Palmas "A" vs Deportivo San Felipe, La Josefa vs Las Palmas "C", Las Palmas "B" vs Mega Juniors y Defensores de La Esperanza vs Villanueva. Queda libre Leones Azules.

JUVENTUD UNIDA GANÓ CON GOLES DE GIMENA SAUCO Y ROMINA ESCOBAR.





LAS PALMAS “A" LE GANÓ 1-0 A LEONES AZULES CON TANTO DE SALOMÉ RAMÓN.

#LigaCampanense Por la 9na fecha del Torneo Femenino, Juventud Unida le ganó 2-0 a La Josefa con goles de Gimena Sauco y Romina Escobar y volvió a quedar como único líder. Ahora suma 21 unidades. Después se ubican: La Josefa y Las Palmas A, con 18; y 4) Otamendi FC, con 17. pic.twitter.com/3iQA0bpeti — Pablo Scoccia (@chuecosco) 11 de junio de 2019

Liga Campanense:

Juventud Unida le ganó a La Josefa y volvió a quedar como único líder del Torneo Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: