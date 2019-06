Enfrentaron a un seleccionado de municipales en una jornada en la que se reunieron alimentos no perecederos para comedores y merendores. Con la organización de la Secretaría de Deportes de Recreación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), el último fin de semana se realizó un partido de fútbol a beneficio que contó con la participación especial de "Veteranos de Boca Juniors". Este conjunto se enfrentó a un seleccionado de trabajadores municipales en un partido que se disputó en las instalaciones del Camping que el Sindicato posee en el barrio Las Acacias. Allí acompañó una aceptable cantidad de espectadores, quienes abonaron como entrada un alimento no perecedero que formará parte de una donación que el gremio realizará luego entre comedores y merenderos de nuestra ciudad. Por los "Veteranos de Boca Juniors" jugaron Ariel y Diego Rosada, Claudio Benetti, Luis Abramovich, Ramiro Herrera, Mauricio Sequeira, Gustavo de la Rosa, Adrián Longo, Alberto Lescano, Gustavo Barbetta, Raúl Rodríguez, Guillermo Iacopi, Esteban Praiz, VÍctor Romero, Patricio Raymunda, Juan José Peñaloza y Alberto Romano. En tanto, el seleccionado de municipales estuvo conformado por Marcelo López, Carlos Menoyo, Fernando Candolfi, "el Pelado" Martínez, "el Bagre" Zapata, Daniel Godoy, Luis Acosta, Hernán Acosta, "el Zurdo" González, Andrés Zalazar, Feliciano Díaz, "el Puchi" Silvero y Donato Fernández, con la dirección técnica de Alberto Robles. El encuentro terminó 4-1 a favor de la formación Xeneize con goles de Gustavo de la Rosa (3) y Claudio Benetti, descontando "el Pelado" Martínez para los municipales.

LA FORMACIÓN XENEIZE, CON VARIOS EX BOCA JUNIORS COMO EL CAMPANENSE ARIEL ROSADA.





EL SELECCIONADO DE LOS MUNICIPALES QUE PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO.



Fútbol Solidario:

Veteranos de Boca Juniors disputaron un partido a beneficio en el Camping del Sindicato Municipal

