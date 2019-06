Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA AMÉRICA: ÁRBITROS El argentino Néstor Pitana fue designado para dirigir el partido inaugural de la Copa América "Brasil 2019" que disputarán Brasil y Bolivia el viernes desde las 21.30 horas por la primera fecha de Grupo A en el estadio Morumbí de San Pablo. En tanto, el chileno Roberto Tobar será el encargado de dirigir el debut de Argentina, este sábado desde las 19 horas frente a Colombia en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. Tobar fue el árbitro del partido que Boca Juniors y River Plate disputaron en La Bombonera durante la serie final de la última Copa Libertadores. MUNDIAL FEMENINO Ayer se completó la primera fecha de los últimos dos grupos del Mundial Femenino de Fútbol "Francia 2019". Por el Grupo E, Holanda venció 1-0 a Nueva Zelanda y es líder junto a Canadá, que había derrotado 1-0 a Camerún. En tanto, por el Grupo F se dio la primera gran goleada de la competencia: Estados Unidos le ganó 13-0 a Tailandia. Por esa misma zona, Suecia superó 2-0 a Chile. Hoy comenzará la segunda fecha del Grupo A con los siguientes partidos: Nigeria (0) vs Corea del Sur (0) y Francia (3) vs Holanda (3). Además, por el Grupo B, Alemania (3) se mide con España (3), en otro duelo de equipos que ganaron en la primera fecha. SUB 20: UCRANIA VS COREA El Mundial Sub 20 "Polonia 2019" tendrá un campeón inédito: Ucrania y Corea del Sur disputarán la final este sábado a partir de las 13.00. Los ucranianos derrotaron 1-0 a Italia en un final polémico por la intervención del VAR para anular el agónico empate que habían conseguido los italianos en tiempo adicionado del segundo tiempo. Por su parte, Corea del Sur (que había derrotado a Argentina en fase de grupos) se clasificó finalista al vencer también 1-0 a Ecuador con un gol de Choi a los 39 minutos de juego. REFUERZO ACADÉMICO Tras superar la revisión médica, Matías Rojas finalmente firmó ayer su contrato con Racing Club y se convirtió en el primer refuerzo de La Academia. El campeón de la última edición de la Superliga se llevó así al goleador de Defensa y Justicia (subcampeón): el paraguayo de 23 años anotó 10 goles en el torneo, 5 de ellos de tiro libre, una de sus principales cualidades. Incluso, el gran nivel demostrado en el Halcón de Florencia Varela lo llevó a formar parte de la Selección de Paraguay para la Copa América. WARRIORS CON VIDA Golden State Warriors venció 106-105 como visitante a Toronto Raptors y salvó el primer match-point de la Final de la NBA, incluso después que una de sus grandes figuras, Kevin Durant (que regresaba para este juego), sufriera una grave lesión en el tendón de Aquiles. Ahora, la serie está 3-2 a favor del elenco canadiense. El sexto partido se disputará mañana jueves desde las 22 horas en San Francisco. CLÁSICO ESPAÑOL Real Madrid y Barcelona disputarán la final de la Liga de Baloncesto de España (la más fuerte de Europa). El conjunto de la capital, que cuenta con los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, barrió 3-0 la semifinal frente a Valencia; mientras que el Barsa también se impuso 3-0, pero ante Zaragoza. STC2000: HABRÁ LASTRE A partir de la próxima fecha en el autódromo de Paraná, el Súper TC2000 decidió que los vehículos que terminen en las primeras cuatro posiciones de la súper clasificación deberán agregar kilos para la final: 70, 60, 55 y 50 kilos, respectivamente (finalizada la carrera, esos kilos se descargarán).

