La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Atrapan un perro pitbull asustado, en el camino al INTA







Defensa Civil acudió ante un llamado que alertaba de un perro con correa, asustado, se encontraba a un costado del camino Islas Malvinas. Fue sedado y trasladado a Zoonosis hasta encontrar a su dueño. Ayer por la mañana, un llamado alertó sobre la presencia de un perro muy asustado al costado del camino a Inta, que podía versele una correa metálica en su cuello, lo que indicaba que no era un perro callejero. Ante esta situación, una camioneta de Defensa Civil y personal de Zoonosis Municipal acudieron al lugar para poder trasladarlo hasta encontrar su dueño, pero dado el nerviosismo que tenía el can (un pitbull marrón), debió aplicarsele dos dardos tranquilizantes para así poder maniobrar con seguridad y evitar lesiones para con el personal municipal y también para que el perro corra peligro de ser lastimado. Seguramente a la brevedad aparecerá su dueño y se reecontrará con su mascota.

El perro, ya dormido, es subido a una camioneta para ser trasladado a zoonosis municipal





Asustado, a un costado del camino, el perro pitbull no dejaba que nadie se le acerque. #PorSiTeLoPerdiste VIDEO [hilo] Defensa Civil junto a Zoonosis de #Campana rescataron a un pitbull asustado y agresivo por temor a gente desconocida en el muelle de embarque al INTA, sedado lo trasladaron a un canil donde se le dará atención hasta ubicar a los dueños. pic.twitter.com/OhwCecSTjo — Daniel Trila (@dantrila) 13 de junio de 2019

Atrapan un perro pitbull asustado, en el camino al INTA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: