El Presidente del Partido Justicialista se refirió a las conversaciones entre distintos espacios para la conformación del frente opositor. "No es tiempo de mezquindades, sino de oír el padecimiento de una sociedad que sufre las consecuencias de un gobierno que vino a desmantelar conquistas y avasallar derechos", sostuvo Oscar Trujillo. Las definiciones políticas que se vienen haciendo públicas en los últimos días, en especial aquellas que tienen a la Nación y la Provincia como escenarios, han tenido repercusiones inmediatas en el ámbito local. Al respecto, expresaba el Presidente del Partido Justicialista de nuestra ciudad, el Dr. Oscar Trujillo, que "desde hace mucho tiempo, distintas expresiones internas venimos trabajando en el fortalecimiento de un proceso de unidad política para el Peronismo. Fruto de esos esfuerzos a lo largo del tiempo fueron no sólo el sostenimiento de un firme perfil opositor por parte de nuestros concejales, o la posibilidad de consagrar una lista de unidad en el Consejo del Partido. También hemos logrado sumar espacios cercanos, partidos políticos, agrupaciones y referencias del movimiento obrero que permiten ampliar los alcances de un proyecto nacional y popular para nuestra ciudad". Para Trujillo, las definiciones en torno a las candidaturas de Presidente y Vicepresidente, así como de Gobernador y vicegobernador, fortalecieron las chances electorales del justicialismo. "La decisión de Cristina Kirchner, y las figuras tanto de Alberto Fernández como de Axel Kicillof y Verónica Magario, han tenido una excelente aceptación tanto en nuestra militancia como en el conjunto del electorado. A nivel local, la referencia indiscutida para sintetizar ese mismo camino de unidad es la del Dr. Rubén Romano. No sólo por la legitimidad que le otorgaron el triunfo en las Paso de 2017, así como una incansable labor como concejal; sino por su convocatoria a espacios y partidos del campo nacional y popular, oyendo la voz de compañeros y compañeras que le pedían que aceptara ponerse al hombro semejante tarea. El Consejo del Partido Justicialista definió en la última reunión el apoyo a su candidatura, la que sin lugar a dudas nos va a llevar a la victoria en las próximas elecciones locales". En relación al avance de las conversaciones "hacia adentro" del peronismo, resumía: "Es muy positivo que la mayoría de los espacios encaren las conversaciones en torno a la generación de consenso sobre los ejes de un nuevo gobierno, de perfil peronista, y que a su vez lo hagan sin condicionamientos y declinando sus ambiciones personales para lograr recuperar el gobierno. No es tiempo de mezquindades, sino de oír el padecimiento de una sociedad que sufre las consecuencias de un gobierno que vino a desmantelar conquistas y avasallar derechos. En ese sentido, compañeros y compañeras como Juan Ghione, Stella y/o Maria Eugenia Giroldi, Marco Colella o Alejo Sarna, al igual que todos y cada uno de los espacios que se han acercado a constituir esta unidad, tienen las puertas abiertas para formar parte de un proyecto que nos debe contener de manera plural y generosa. Nuestra vocación es construir unidad con todos y nuestro compromiso es contener a cada compañero en el proyecto político que le devuelva a Campana el trabajo, el desarrollo y las oportunidades para vivir como nos merecemos".

