La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 La empresa Tenaris quiere que sus acciones dejen de cotizar en la Bolsa de Buenos Aires







A través de un comunicado difundido ayer anunció que su intención es comenzar un proceso voluntario de retiro del régimen de oferta pública en la Argentina. La empresa es la mayor productora global de tubos de acero sin costura para la industria petrolera. La empresa Tenaris convocó a una asamblea general para aprobar la cancelación de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A través de un comunicado difundido este miércoles anunció que su intención es comenzar un proceso voluntario de retiro del régimen de oferta pública en la Argentina. La relación de Tenaris con la Bolsa porteña lleva más de 60 años. Pero en el último tiempo, el volumen sobre el total de las acciones de la empresa que se negociaban en la Bolsa de la ciudad de Buenos Aires, a través de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), era muy bajo. Según fuentes del mercado, el 99,5% del volumen se mueve en las bolsas de Nueva York y Milán. Con un volumen casi nulo en la bolsa local, la empresa habría decidido poner foco en los otros dos mercados donde está presente. Fundada hace 65 años, a partir del establecimiento de la planta de Siderca en la ciudad de Campana, Tenaris es el mayor productor global de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y exporta más del 70% de sus productos a todo el mundo. En el primer trimestre de 2019 dio a conocer una ganancia de USD 243 millones. El mercado recibió con desilusión la posibilidad de que la acción de Tenaris deje de cotizar en la plaza porteña, dado que no solo es una acción emblemática de la bolsa local, sino que era una buena alternativa de cobertura cuando prima la volatilidad. La acción de la empresa perdió un 5% ayer, en un día de alzas para el mercado local, como respuesta a la sorpresiva noticia. La recepción de los operadores La mayoría de los operadores de la Bolsa de la City Porteña lamentaron la decisión de la empresa, porque consideran que "siempre fue una buena alternativa como resguardo de las crisis argentinas". "Es una lástima, es un papel que ha sido siempre un ícono de nuestro mercado", indicó Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir Online.com. A su vez, Jorge Alberti, titular de Elaccionista.com, declaró: "Es una noticia lamentable. Una de las compañías más sólidas y respetadas. Debería ser emblema de nuestro Mercado". Rubén Pasquali, analista de Fernández Laya, comentó que si bien esto no afecta a la empresa, "es golpe para Byma" y agregó: "Tenaris siempre fue una acción de refugio; es una macana para el mercado, es una grande, la única multinacional argentina que cotiza acá". Según Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, "es una pérdida importante para el mercado si efectivamente se va", ya que se la considera un "instrumento muy interesante para diversificar riesgo argentino; el experto subrayó que "siempre actuó como cobertura en los momentos de máximo estrés financiero". Opciones para los tenedores de acciones La empresa informó que, de aprobarse el retiro de oferta pública, los accionistas con tenencias radicadas en Buenos Aires podrán optar por una de cuatro opciones. En primer lugar, podrán vender sus papeles en otros mercados en los que la compañía continúe cotizando. La segunda alternativa será transferir sus acciones a mercados en los que la empresa siga negociando su capital. También podrán mantener las acciones en Caja de Valores, sin cotización pública. Finalmente, aquellos accionistas que voten en contra del retiro del régimen de oferta pública podrán ejercer el "derecho de receso" para que la sociedad recompre sus tenencias a un valor equivalente al promedio de precio de cierre de venta en los 90 días previos a la fecha de la asamblea. Por el contrario, quienes voten a favor, no podrán acceder a esa facilidad.

La empresa Tenaris quiere que sus acciones dejen de cotizar en la Bolsa de Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: