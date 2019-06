La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 María Eugenia Giroldi:

María Eugenia Giroldi charló con La Auténtica Defensa sobre Educación, y ofreció importantes definiciones. Los logros de las gestiones de Jorge Varela y Stella Giroldi, las fortalezas y debilidades de la ciudad en materia educativa, el ataque a los docentes por parte del Estado y la siempre tirante relación con los sindicatos fueron algunos de los tópicos tocados por la referente peronista. "Es importante aprovechar los recursos y la experiencia de las empresas cercanas" agregó. -María Eugenia, te hemos escuchado decir muchas veces que la educación es importante, ¿por qué? Estoy convencida de eso. Sin educación no hay una mejor sociedad posible. Esa sociedad mejor que todos soñamos la hacen las personas, y las personas, cuando vamos a la escuela y aprendemos o nos formamos, adquirimos lo que el mundo necesita de nosotros. Y no se trata solo de aprender a leer y escribir. Es mucho más que eso. La educación te da la posibilidad de convivir en las diferencias, de tener una actitud crítica frente a la vida, de expresar mejor tus ideas. Yo creo que la educación es la clave de todo, desde el nivel inicial hasta la Universidad. Hace no mucho tiempo, en la gestión de Jorge y Stella, había objetivos claros en materia de educación, metas a alcanzar. Lograr un jardín y una escuela en cada barrio era lo primero y se fue logrando con el tiempo y muchísimas gestiones que permitieron inaugurar gran cantidad de instituciones en diferentes lugares de Campana. Esto era el punto de partida, que nuestros chicos y chicas no tuvieran que trasladarse largas distancias para escolarizarse, ampliar el acceso a la escuela y también, por supuesto, bajar los niveles de abandono. Pero fuimos por más, el acompañamiento permanente al sistema educativo era contundente y nos permitió convertir a Campana en un polo educativo estratégico, consolidado, con la oferta de dos universidades nacionales como la UTN y la UNLu, donde los estudiantes pueden comenzar y terminar sus estudios sin trasladarse a Capital Federal. -¿Hacia dónde deberíamos ir como ciudad y como país para lograr una mejor educación? Los argentinos tuvimos un gran logro en materia educativa en el año 2006 con la nueva Ley Nacional de Educación, que plantea, entre otras cosas, una mayor cobertura para el nivel inicial, o la obligatoriedad para secundaria, que era una gran materia pendiente. El desafío ahora es hacerla cumplir y para eso necesitamos de todos. Pero lo veo difícil con un Estado que ha desfinanciado el sector educativo como nunca antes en la historia de nuestro país. En nuestra ciudad, pienso que tenemos que diseñar un plan de desarrollo estratégico en educación para convertir a Campana en un Centro Científico Tecnológico que aproveche los recursos y la experiencia de las empresas cercanas, al mismo tiempo que prepare a nuestros vecinos y vecinas con las competencias y habilidades que requiere un mundo cada vez más globalizado, informatizado y competitivo. En el siglo XXI el conocimiento es la riqueza de los pueblos. Tener y manejar información, desarrollar ciencia y tecnología para solucionar los problemas de la gente, y la llegada de la inteligencia artificial, entre otras cosas, hacen la diferencia. El desafío es volver a convocar a todos los sectores del sistema educativo, desde los jardines, las escuelas primarias y secundarias, los institutos, las universidades hasta especialistas en el tema, para pensar, junto al sector productivo, cómo posicionar a Campana como una ciudad referencial, y abrir posibilidades de estudio y de preparación. -¿Qué te preocupa más en estos tiempos que vivimos? Me preocupa la situación de los docentes y no hablo de su salario, que desde ya hay que mejorar, si no de los ataques que han sufrido en los últimos tiempos. Discursos que los descalifican como nunca he oído y eso es peligroso, porque socavar la autoridad de esa manera perjudica a toda la Sociedad. Son las maestras y maestros, profesores y profesoras de este país los que sostienen la educación con esfuerzo y compromiso. Siempre hubo conflictos entre el gobierno y el gremio docente, pero los últimos años han sido terribles. No hay mejor calidad educativa sin los y las docentes. Me preocupan los recortes a los programas de ciencia y tecnología y el exilio obligado de científicos. Pero creo que es posible transformar esa realidad fortaleciendo al sistema educativo, acompañando a las instituciones en su trabajo, articulando programas de formación continua para docentes de todos los niveles, mejorando sus condiciones de trabajo, invirtiendo para el ingreso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a las aulas y, fundamentalmente, con una visión grande que dé cuenta de una convicción: la educación y la cultura son el único camino posible para transformar la realidad que nos rodea y mejorar la calidad de vida.



