Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

DOBLE TRAMPA

"Pasar distraído por Pujalet y Bermatene con el auto puede ser una catástrofe. No me quiero imaginar de noche si uno no conoce el barrio. Si me quedo ahí, ¿a quién le reclamo?", escribe Guillermo Lagarte sobre la esquina de Las Praderas donde está rota la cañería que cruza una de las calles.





LUMINARIA ARREGLADA

"Misión cumplida, gracias por difundir, luminaria sobre Ruta 4", muestra María.

#QuejaVecinal basura en el #ArcoDeCampana tal vez sería necesario colocar dos cestos de basura y que los usen, todo bien con los malabaristas y vendedores, pero la basura desparramada en la entrada de la ciudad habla muy mal de nosotros. pic.twitter.com/IC8McsoVTJ — Daniel Trila (@dantrila) 11 de junio de 2019

SON BUENAS