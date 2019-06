La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Mono 10 - Energía del Jueves 13/06/2019 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





El Mono es el redescubrir la magia en nuestras vidas a través del contacto con nuestro niño interior. Es celebrar lo que llevamos dentro, nuestra esencia y la posibilidad de reconciliarnos con esas cosas que nos hicieron daño cuando chicos. Kin 231 Mono 10, guiado por la Tormenta. El tono 10 es la forma de concretar las cosas, es el trabajo. El 10 también es la ley, el padre, la autoridad. Acción, realización. Es llegar al triunfo sin cargar el ego. Es estar seguro de todo lo que hacemos y el compromiso de poner todo para hacerlo. Es perfeccionar todos los logros obtenidos. Son los frutos del trabajo y el destino de nuestra misión. El Mono es el rescate emotivo, alegría, diversión. Fuera las tristezas y el enojo que hoy se hace realidad, se concretan. Este día hacemos las cosas con alegría, con flexibilidad extrema como para poder saltar de rama en rama. Todo es posible en un día Mono, nos caben todas las posibilidades, porque estamos optimistas en nuestra mejor versión y entendimos que hay muchas realidades dentro de esta gran realidad que es el universo, tantas realidades como gente lo habita, la mía está teñida desde mis emociones, mi modelo mental y desde ese lugar la miro, la entiendo y la decodifico. ¿Cuánto es "mucho"? Depende quien lo mire, mucho dinero no es lo mismo para mí, para un multimillonario, que para un chico de la calle. "Mucho" depende de la realidad de cada uno, y desde ahí somos. Estar flexibles nos permite entrar en la caja del otro, y entender que si no estamos elásticos, no podremos acceder. Me acomodo a la realidad del otro y es muy posible que me pueda entender con él. Sino solo es un choque de realidades que no logran interactuar, entenderse, y menos aún van a poder reírse juntos, disfrutar, fluir. Flexibles en lo laborar, flexibles con la autoridad, flexibles con el padre, flexibles en el hacer las cosas, riendo, jugando, disfrutando, viendo el vaso siempre medio lleno, para no cargar caras de culo, ceños fruncidos, cuerpos rígidos, dolores de espalda, de cabeza, e imponer todo a nuestro modo, Así es casi imposible generar relaciones. Prohibidos hoy reclamos, presiones caprichosas. Momentos agradables, risas al por mayor, libertad en el accionar, ¡Buen jueves de monerías para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

