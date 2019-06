La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 13 de Junio







DÍA DEL ESCRITOR Instituido por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), se eligió esta fecha para honrar el nacimiento de Leopoldo Lugones, escritor, poeta, periodista, historiador, pedagogo, filólogo, diplomático, político y fundador de la SADE. Leopoldo Lugones nació el 13 de junio del año 1874 en Villa María, Córdoba. Desde muy chico se destacó por su buena memoria y gusto por la literatura. Durante su paso por el Colegio Monserrat comienza a escribir sus primeros versos y descubre su pasión por la literatura. Con solo 16 años, empieza su carrera como periodista en el diario La Libertad. Al poco tiempo publica sus primeras composiciones con el seudónimo Gil Paz. A los 20 años se traslada a Buenos Aires donde conoce a su futura esposa, Juana González, escribe en el diario socialista La Vanguardia, La Tribuna y La Nación. En ese momento, publica de su primer libro "Las montañas de oro". Como poeta escribió "Los crepúsculos del Jardín" (1905), "Lunario Sentimental" (1907), "Odas seculares" (1910), "El libro fiel" (1912), "El libro de los paisaje" (1917), "Poemas solariegos" (1927) y "Romances del Río Seco" (1938). Como escritor se destacó con "La Guerra Gaucha" (1905), "Las fuerzas extrañas" (1906), "La torre de Casandra" (1919) y "Cuentos fatales" (1924).

EL PLANETARIO DA SU PRIMERA FUNCIÓN La creación del Planetario fue impulsada por el Concejal socialista José Luis Pena y el Secretario de Cultura Aldo Cocca en el año 1958. A su vez, la Sociedad Científica Argentina, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, la Sociedad de Estudios Geográficos (GAEA) y la Asociación Amigos de la Astronomía contribuyeron exponiendo las ventajas que traería para la cultura poseer uno. La obra comienza en el año 1962, a cargo del arquitecto Enrique Jan, quien se inspiró en la figura del triángulo equilátero para la construcción. Tomó tiempo y entre las idas y venidas que supusieron los desacuerdos, terminó inaugurándose el 20 de diciembre de 1966. El edificio de 5 pisos, está compuesto por 3 partes principales: la explanada de acceso, el área de exposición del primer piso y la sala circular. La primera función se realizó en el año 1967, estudiantes de la Escuela Comercial Nº 1 de Banfield y el Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones de Capital Federal, bajo la instrucción de Antonio Cornejo, primer director del Centro de Divulgación de la Astronomía, pudieron ver cómo estaría el cielo de la ciudad de Buenos Aires, la Antártida Argentina y el Polo Sur. ARCTIC MONKEYS DEBUTA EN THE GRAPES Un día como hoy en el año 2003, Arctic Monkeys realizaba su primera presentación en el pub The Grapes de Sheffield. La banda integrada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Andy Nicholson tocó dos temas propios: "Ravey Ravey Ravey Club" y "Curtains Closed" e hizo covers de las canciones "I´m only sleeping" de The Beatles, "Teenage Kicks" de The Undertones, "Hotel Yorba" y "Black Math" de The White Stripes, entre otros. Años después, Alex Turner diría: "practicamos mucho y fue un gran hito ir a tocar a un lugar. Nunca había estado sobre un escenario antes de eso".

