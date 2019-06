La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Semanario del Pescador:

El Guazú se tapizó de verde

Por Luis María Bruno







Sin ninguna duda que esta temporada de pejerreyes en muchos ámbitos está siendo muy inusual, en muchas lagunas el pejerrey está pero no toma con decisión las carnadas, hay que trabajar mucho corrigiendo brazoladas, cambiando boyas y tener una buena variedad de carnadas. Por nuestra zona de influencia ocurre que se lo encuentra a cuenta gotas. En la temporada pasada tuvimos que esperar al mes de julio para que el pejerrey estuviera firme en el Guazú y el Bravo, claro que para esa fecha los portes ya eran muy entremezclados con mucho pejerrey de medida y cantidad de juveniles. En esta nueva jornada de pesca que programé con la colaboración y compañía de Jorge Robson y Adrián García me incliné por realizar un relevamiento por la zona del Km.202 del Paraná Guazú paraje conocido como Puerto Constanza, así fue que después de proveernos de unas excelentes porciones de mojarras en la Estación del Pescador y de haber bajado a "Gino" mi embarcación desde la guardería del Camping Recreo Keidel, puse proa hacia la 202. En cuanto comenzamos a navegar el río se nos tapizó de camalotes y de repollitos de agua lo que nos dificultó un poco el viaje. Realizando un promedio de unos treinta minutos habíamos recorrido los 22 kilómetros que nos separaban de nuestro destino. Ya fondeados cerca de los juncales armamos nuestros equipos y nos largamos al garete el que nos demandó mucho trabajo, ya que de momento, teníamos viento del sector Sur que nos arrimaba a los juncales y de estos hacia afuera había un tapiz de unos cinco metros de camalotes y repollitos. Fue más que necesario la utilización del motor eléctrico para llevar el garete de la embarcación, no obstante esto Adrián fue el primero en tener un pique y la captura de un pejerrey de excelente porte. El viento nos recostó sobre los juncales y en la salida con el motor eléctrico llevando mi caña en mano y el último anzuelo haciendo patito en el agua se prendió un pejerrey impresionante. Terminamos esta gareteada cerca de la zona del galpón y decidimos probar al reparo del viento en la costa de enfrente donde además no corrían tantos camalotes. En este sector, la gareteada era perfecta pero los piques en su mayoría se abrieron para doradillos de unos veinte centímetros de los cuales hacíamos hasta doblete. De todas formas, entremezclados con estos, logré la captura de dos pejerreyes de los lindos, Adrián por su parte también logró su segunda pieza. El viento nos fue sacando lentamente hacia afuera es decir al medio del Guazú y ya aguas abajo lejos de la embarcación Adrián recibió un hermoso pique el que clavó con firmeza logrando subir a bordo después de una maravillosa pelea a un ejemplar que llevado a la tabla marco 44 centímetros realmente un hermosísimo ejemplar. Continuamos nuestra gareteada como podíamos ya que el viento roto al sudeste y la marejada se puso insoportable al igual que el viento, de esta forma promediando las 15:30 horas decidimos terminar esta nueva jornada de pesca Todo lo comentado lo podes ver en nuestro programa televisivo Nº 779 de esta semana, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Adrian Garcia con un excelente pejerrey de 44 centímetros.



