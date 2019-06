La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Handball:

Superaron 34-32 a Deportivo Morón y ahora comparten la segunda posición con tres equipos. Por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Quinta División Masculina de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), los Mayores del Campana Boat Club vencieron 34-33 como locales a Deportivo Morón y de esa manera se recuperaron de las dos derrotas consecutivas que habían sufrido en sus últimas dos presentaciones. Además, con los tres puntos, y dadas las caídas de Colegio Guadalupe "B" (perdió su invicto) y Comunicaciones "B", el equipo de nuestra ciudad quedó ahora compartiendo la segunda posición junto a Comunicaciones "B" y CEDEM Caseros, a tres unidades de distancia de Guadalupe "B", que igualmente quedó a un triunfo de asegurarse la coronación en este Apertura. El encuentro entre el CBC y Deportivo Morón se disputó el pasado domingo en cancha de Juventud Unida de San Miguel (donde el Celeste hizo de local). Y tuvo un primer tiempo con claro dominio del conjunto dirigido por Eduardo Godoy, que se adelantó 18-11 en el marcador con muy buenas tareas de Luciano Díaz (7 goles) y Franco Parrilla (4). En la segunda mitad, el Gallo reaccionó y con una gran producción ofensiva de Ezequiel Sosa (marcó 10 de sus 12 goles en el complemento) logró descontar, aunque no le alcanzó para quedarse con la victoria. El máximo anotador del Boat Club fue Luciano Díaz con 11 goles, mientras que Franco Parrilla terminó con 7. Además, también convirtieron: Leonel Dente (5), David Piaggio (3), Julián Barletta (2), Daniel Sirolli (2), Augusto Di Palma (2) e Ignacio Díaz (2). El plantel lo completaron: Tomás Dannemann, Oscar Sluzar, Nazareno Bentancourt, Franco Blanco, Bruno Caraccini, Jorge Sturtz, Joaquín Pérez y Valentín Barrionuevo. Los demás resultados de esta 11ª fecha fueron: SAG Polvorines 27-22 Defensores de Glew, Municipalidad de Vicente López "C" 24-21 Municipalidad de Almirante Brown, UNLu "C" 35-27 Colegio Guadalupe "B", All Boys 25-26 Colegio José Hernández, CEDEM Caseros 28-20 Comunicaciones "B" y Auxiliar Merlo "B" 27-21 Juventud Unida "B". Ahora, el certamen, al que le restan dos jornadas, ingresará en un receso, dado que la fecha 12 recién se jugará el 30 de junio. Por entonces, Boat Club será local frente a Auxiliar Merlo "B" y, además, se enfrentarán: Municipalidad de Almirante Brown vs SAG Polvorines "C", Colegio Guadalupe "B" vs Municipalidad de Vicente López "C", Colegio José Hernández vs UNLu "C", Comunicaciones "B" vs All Boys, Juventud Unida "B" vs CEDEM Caseros y Defensores de Glew vs Deportivo Morón. En tanto, la última fecha se disputará el 14 de julio y tendrá al Boat Club midiéndose como visitante frente a CEDEM Caseros. Pero antes de estas dos jornadas finales, los Mayores del CBC cerrarán su participación en la fase de grupos de la Copa de la FEMEBAL enfrentando a San Marcos, equipo de la Séptima División, por la última fecha de la Zona 3. Hasta el momento, los dirigidos por Eduardo Godoy suman dos victorias en este certamen: 37-35 sobre Municipalidad de Escobar (Cuarta División) y 29-22 sobre Asociación Escolar Goethe (Tercera División).

LUCIANO DÍAZ CONVIRTIÓ 11 GOLES Y FUE EL MÁXIMO ANOTADOR DEL CBC FRENTE A DEPORTIVO MORÓN. CAYERON LAS MAYORES La Primera Damas del Campana Boat Club perdió 20-15 como local frente a Instituto San Pablo Wilde por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División Femenina de la FEMEBAL. Para las Celestes fue la décima derrota en once presentaciones, por lo que siguen compartiendo el último lugar de la tabla de posiciones junto a Instituto Grilli con 13 puntos. En tanto, el líder sigue siendo Racing Club, con 31 unidades. Los últimos dos compromisos de las Celestes en este certamen serán el 29 de junio como visitantes frente a San Lorenzo y el 13 de julio, como locales, ante Municipalidad de Ensenada. #Handball Los Mayores del Boat Club volvieron a la victoria al vencer 34-32 a Deportivo Morón por la 11ª fecha de la Quinta División de FEMEBAL. Luciano Díaz (foto) se destacó con 11 goles. Ahora, el CBC comparte la 2ª posición con 26 puntos, a tres del líder, Colegio Guadalupe. pic.twitter.com/y7cbKz8jSg — Pablo Scoccia (@chuecosco) 13 de junio de 2019

