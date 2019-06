La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Automovilismo:

Daniel Berra; "Ganar siempre suma"







Sus impulsores triunfan en el TC, TC Pista y TC Mouras y él se transformó en el hombre del momento. "Nunca tenés que creértela, porque allí mismo comienza tu primer error", asegura en su taller ubicado en Lima. Calle 11, en el centro de Lima. Allí se encuentra el taller de Daniel Berra, el motorista que se transformó en el hombre del momento a fuerza de buenos resultados en las categorías en las que sus pilotos utilizan su planta impulsora. Como era de imaginar, lo encontramos en pleno trabajo: "Estamos pasando un buen momento, pero nunca tenés que creértela, porque allí mismo comienza tu primer error", remarca de entrada, en su primer concepto. "Este negocio hay que conocerlo: cuando ganas una carrera, el lunes te llama todo el mundo para ver si hay posibilidad de atender el auto. Pero cuando no estás entre los de punta por determinadas circunstancias, casi nadie se acuerda de vos. Es un poco así la temática de esta profesión. Llevo muchos años en esto y fui aprendiendo", agrega Daniel. -Desde chico estás entre los fierros. Arrancaste con tu padre. -Sí, toda una vida abocada a la competencia. Mi viejo tenía un taller y ahí empieza todo, hasta que un día pudimos correr. Se armó un auto con Bottani y se comenzó allí con otros amigos del taller. Y aunque mi viejo no estaba muy de acuerdo salimos al rodeo. Después, mi viejo terminó dándome una mano. Fue una linda época. -Peleaste varios campeonatos por aquellos años. -Sí, en el TC Regional y en el TC del Oeste, que también lo gané. Eso potenció mi trabajo tanto en el auto como en los motores, porque lo hacíamos nosotros en el taller. Creo que allí empezaba esa etapa de armador sin darme demasiada cuenta. -¿Te imaginabas llegar a ser un motorista? -Al principio no lo tenía resuelto, pero el paso del tiempo y los trabajos en otros autos fueron poniéndome en ese lugar. Y como funcionaba, todo fue más rápido y tomé la decisión de trabajar en este tema. -Y por este taller ya pasaron muchos pilotos. -Sí, claro. Y lo más importante no fue que vinieran; lo interesante es que volvieron. Aunque tengo claro que esto es así, no tengas dudas: los muchachos van y vienen. -Hoy tenés motores en casi todas las categorías. -Sí, por suerte es un buen año para nosotros. Además, venimos ganando en varias de ellas: TC Mouras, TC, TC Pista… Ya nos dieron varias alegrías los muchachos. -¿Alguna se disfruta más que otra? -Para los motoristas, ganar siempre suma. En cualquier categoría. Quizás algunas tienen más resonancia por el reconocimiento que tiene esa categoría en particular. -¿Puede ser que este año venís invicto, ganando todos los fines de semana? -Estamos en una buena racha, nada más. Al ganar en el Mouras, luego Mangoni en el TC y Ciantini las dos últimas del TC Pista, pareciera que tenemos un potencial importante, pero no más que eso. -¿Se puede tener amigos en el automovilismo? -Aunque puede llegar a caer mal, en este ambiente todos somos conocidos. Lo que se dice amigo es casi imposible que exista. A ver si soy claro: esto es por plata y partiendo desde ese lugar podes imaginarte todo lo que quieras. -Pero vos tenés buena relación con los pilotos. -Sí, claro, seguro que es así. No solo con los pilotos, también con los equipos en los cuales se utilizan mis impulsores. Eso está claro y lo entendemos todo de la misma manera. -¿Alguna vez alguien te falló más allá de todo lo que contás? -Me imagino por donde viene la pregunta y sí, es verdad: me dejé llevar porque era un desafío interesante con el piloto top de la Argentina por aquellos años. Me pidieron que fuera motorista exclusivo y acepté, dejando a otros componentes de mi estructura. Y me defraudaron en 15 días. Eso me sirvió también para darme cuenta lo que expresé más arriba. -¿No lo vas a mencionar? -Sabes que no lo nombraría. Me conoces desde casi mis comienzos: nunca haría algo así, porque no está en mí. Ya está: me tocó perder y todo termino ahí. -Este fin de semana estarán en Termas de Río Hondo. -Otro autódromo complicado para los motores. Al igual que en Rafaela sufren mucho por lo largo y exigente del trazado. Siempre tenés que tomar los recaudos del caso para funcionar bien. -¿Cuál es el secreto para tener impulsores como los que vos ponés en pista y van tan bien? -Acá el único secreto es que tenés que trabajar en la semana. Y hay elementos que cuando uno empieza a dudar, hay que cambiarlos. Una parte pasa por allí. -¿Los pilotos ayudan o no a potenciar tu trabajo? -La mayoría sí, porque cuando saben trasmitir lo que hace el motor, te acortan los caminos. Igual, hoy ya está todo inventado. Entra en escena "Chito", uno de los laderos de Daniel, y comunica que el banco está listo para probar ese impulsor. Entonces, Berra debe continuar con lo suyo. La nota se termina y él sale para ese lugar que después de su trabajo nos permitirá encontrar un alto rendimiento en el motor. ¿A usted le queda alguna duda?

