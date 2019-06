Se disputaron 28 partidos entre las cuatro categorías, en una jornada a la que asistieron más de 700 personas en el predio de Lechuga.

El pasado sábado se puso en marcha el Torneo Infantil de la Liga Campanense de Fútbol, en una jornada que se desarrolló en el predio de Laziale (ex Lechuga) y que contó con 28 partidos y más de 700 personas que acompañaron los diferentes encuentros.

El Torneo, organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil de la Liga Campanense, cuenta con 62 equipos en total (entre las cuatro categorías) y alrededor de 750 chicos inscriptos. Y se desarrollará a lo largo de 16 jornadas. La primera fue el pasado sábado y "fue un éxito", según explicó Cristian Tejera, Coordinador de la Subcomisión de Fútbol Infantil.

"Las expectativas se colmaron. La organización fue impecable gracias al compromiso de todos los clubes. Igualmente, nos quedan cosas por mejorar y para eso estamos trabajando", agregó

Durante esta primera jornada se disputaron los siguientes encuentros:

-Categoría 2005/06: Río Luján 8-0 Desamparados, Otamendi 1-0 Lechuga, Las Palmas 4-0 Mega Juniors, Las Praderas "A" 0-3 Albizola, Las Praderas "B" 2-1 Defensores de La Esperanza, La Josefa 0-5 Puerto Nuevo y Leones Azules 4-0 Casa de Día Padre Aníbal. Quedó libre el Club Ciudad de Campana.

-Categoría 2007/08: Ciudad de Campana 2-2 La Josefa, Río Luján 1-1 Leones Azules, Las Praderas "A" 2-3 Mega Juniors, Otamendi 0-1 Puerto Nuevo, Desamparados 1-3 Lechuga B, Casa de Día Padre Aníbal 2-1 Lechuga A y Las Praderas B 1-3 Defensores de La Esperanza (14.30).

-Categoría 2009/10: Río Luján "A" 3-0 Leones Azules, Tavella 0-2 Río Luján "B", Las Praderas "B" 1-0 Otamendi, Lechuga 1-0 Mega Juniors, Albizola 3-0 La Josefa y Las Praderas "A" 0-1 Casa de Día Padre Aníbal. Quedó libre la Escuela Municipal de Santa Florentina.

-Categoría 2011/12: Río Luján "A" 1-1 Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza 3-1 Tavella, Lechuga 2-0 Río Luján "B", Albizola 0-4 Las Praderas "B", La Josefa "B" 1-0 Las Praderas "A", La Josefa "A" 1-0 Casa de Día Padre Aníbal y Mega Juniors 0-3 Escuela Santa Florentina (14.45).

SEGUNDA FECHA

La segunda jornada de este Torneo Infantil se desarrollará este sábado 15, nuevamente en el predio de Laziale, con la siguiente programación:

-Categoría 2005/06: La Josefa vs Albizola (9.30), Otamendi vs Río Luján (10.20), Las Palmas vs Desamparados (11.10), Las Praderas "A" vs Lechuga (12.00), Mega Juniors vs Las Praderas "B" (12.50), Leones Azules vs Defensores de La Esperanza (13.40), Ciudad de Campana vs Puerto Nuevo (14.30). Queda libre: Casa de Día Padre Aníbal Di Francia.

-Categoría 2007/08: Desamparados vs Mega Juniors (9.30), Las Praderas "B" vs Lechuga "B" (10.20), Otamendi vs Leones Azules (11.10), Las Praderas "A" vs La Josefa (12.00), Ciudad de Campana vs Río Luján (12.50), Casa de Día Padre Aníbal vs Puerto Nuevo (13.40), Defensores de La Esperanza vs Lechuga "A" (14.30).

-Categoría 2009/10: Las Praderas "B" vs Leones Azules (9.30), Río Luján "A" vs Tavella (10.15), Albizola vs Otamendi (11.00), Las Praderas A vs Mega Juniors (11.45), Río Luján "B" vs Lechuga (13.15), Defensores de La Esperanza vs Casa de Día Padre Aníbal (14.00), Escuela Municipal Santa Florentina vs La Josefa (14.45).

-Categoría 2011/12: Lechuga vs San Felipe (9.30), Defensores de La Esperanza vs Río Luján "A" (10.15), Tavella vs La Josefa "B" (11.00), Mega Juniors vs Las Praderas "B" (11.45), Albizola vs Río Luján "B" (12.30), La Josefa "A" vs Las Praderas "A" (13.15), Santa Florentina vs Casa de Día Padre Aníbal (14.00).

Además, la jornada incluirá un partido promocional de la categoría 2013/14 entre Río Luján y Santa Florentina (14.45) y un encuentro femenino entre San Miguel de Zárate y Casa de Día Padre Aníbal (15.30).



TAVELLA SE SUMÓ A LA LIGA CAMPANENSE PARA PARTICIPAR DE ESTOS TORNEOS INFANTILES.