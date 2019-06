La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Primera B Nacional:

El delantero, que estaba entrenando bajo las órdenes de Lucas Bovaglio, llegó a un acuerdo con el club y rescindió su contrato. La sangría de jugadores entre una temporada y otra se sigue incrementando en Villa Dálmine: ayer, el club confirmó a través de sus redes sociales que el delantero Martín Comachi llegó a un acuerdo con la institución y rescindió el contrato que tenía vigencia hasta junio del año próximo. El santafesino era el único de los atacantes que seguía en el plantel, luego de las partidas ya confirmadas anteriormente de Ijiel Protti, Mariano Miño (ambos rescindieron contrato ni bien finalizado el campeonato), Germán Lesman (tras el préstamo, retornó a Huracán) y Marcelo Estigarribia (había dejado el Violeta en diciembre pasado). Sin embargo, tras una charla que habría mantenido con el flamante entrenador y ante alguna oferta de otra institución, optó finalmente por buscar su salida de Mitre y Puccini. De esta manera, los únicos delanteros que hoy se encuentran en el plantel son juveniles de escaso o nulo rodaje en la Primera B Nacional: Francisco Nouet, Gastón Martiré y Germán Águila. Comachi fue un habitual titular durante la última temporada y solo perdió esa condición en los partidos finales, cuando Walter Nicolás Otta se inclinó por Lesman para acompañar a Protti. En 19 partidos convirtió apenas dos goles (uno a Mitre de Santiago del Estero en Campana y otro frente a Atlético Rafaela como visitante), pero se destacó por su entrega y su lucha para pelear con los defensores rivales. Con su salida, el santafesino se transforma en el decimotercer futbolista que deja el plantel Violeta respecto al final del último campeonato. Anteriormente ya se habían alejado: Agustín Bellone, Federico Godoy, Fernando Alarcón, Marcelo Tinari, Marcos Martinich, Nahuel Yaqué, Renzo Spinaci, Emanuel Molina, Mariano Miño, Ijiel Protti, Germán Lesman y Facundo Ponzio.

COMACHI DISPUTÓ 19 PARTIDOS EN EL VIOLETA Y CONVIRTIÓ DOS GOLES.

