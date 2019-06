La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Breves: Fútbol







PAREDES O PEREYRA La Selección Argentina debuta el sábado a las 19.00 frente a Colombia en la Copa América "Brasil 2019" y para ese compromiso, el entrenador Lionel Scaloni todavía mantendría una duda en la formación inicial. Recuperado Germán Pezzella para la defensa, el interrogante estaría en el mediocampo entre Leandro Paredes o Robert Pereyra. El DT podría despejar esa duda en el entrenamiento que el combinado nacional realizará hoy. MUNDIAL FEMENINO Ayer comenzó la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de Fútbol que se está desarrollando en Francia. Y por el Grupo A, el local se impuso 2-1 sobre Noruega y quedó como único líder con 6 puntos. En el otro encuentro, Nigeria le ganó 2-0 a Corea del Sur y comparte el segundo lugar con Noruega, ambos con 3 unidades. En tanto, por el Grupo B, Alemania venció 1-0 a España y también quedó como líder con 6 unidades. Por su parte, las ibéricas tienen 3, mientras que China y Sudáfrica, que se enfrentan hoy, no suman unidades todavía. El otro cotejo de este jueves corresponde al Grupo C: Brasil (3 puntos) se medirá con Australia (0). NUEVOS DT EN LA BN Dos clubes de la Primera B Nacional oficializaron sus nuevos entrenadores en las últimas horas. Nueva Chicago contrató a Gastón Esmerado, quien realizó una gran campaña en el último campeonato con Almagro (el Tricolor fue eliminado en semifinales del Reducido por Central Córdoba de Santiago del Estero). En tanto, Belgrano de Córdoba presentó a Alfredo Berti como su nuevo director técnico. Y Gabriel Gómez dejó Independiente Rivadavia de Mendoza para asumir en Mitre de Santiago del Estero. PUMITAS A SEMIS La Selección Argentina Sub 20 se clasificó a las semifinales del Mundial que se está disputando en Rosario y Santa Fe tras vencer 47-26 a Francia. De esa manera se quedó con el primer puesto del Grupo A y ahora se medirá frente a Australia, ganador del Grupo B. La otra semifinal será entre Sudáfrica (que ayer eliminó a Nueva Zelanda) y Francia, que resultó ser el mejor segundo. CICLÓN, A UN PASO El vigente tricampeón de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro, venció 86-83 a Ferro Carril Oeste en el segundo juego de la serie semifinal y quedó a un paso de regresar a la definición del certamen. El estadounidense Donald Sims fue el máximo anotador del Ciclón con 24 puntos, mientras que en el Verdolaga se destacaron Charles Mitchell y Luciano Massarelli con 20. Ahora, San Lorenzo (el mejor equipo de la fase regular) tendrá dos oportunidades de liquidar la serie en Caballito. Y en una situación similar está Instituto de Córdoba (segundo de la fase regular), que supera 2-0 a Olímpico de La Banda en un duelo que continúa ahora en Santiago del Estero. DURANT FUE OPERADO El alero Kevin Durant confirmó la rotura del tendón de aquiles derecho sufrida el lunes y también anunció que ya fue operado de dicha lesión. "La cirugía fue un éxito. Mi camino de regreso empieza ahora mismo. Tengo a mi familia y mis seres queridos al lado, y realmente apreciamos todos los mensajes que me han enviado", escribió en Instagram el jugador que será agente libre con opción al final de la temporada. Su equipo, Golden State Warriors, está 3-2 abajo en la Final de la NBA ante Toronto Raptors. El sexto juego de la serie se disputará esta noche, desde las 22.00 (hora argentina) en Oakland, San Francisco.

