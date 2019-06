La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/jun/2019 Malformaciones de la pared torácica







¿Su hijo tiene el pecho hundido o hacia afuera? Las alteraciones en la formación del tórax más comunes son, el pectus excavatum (conocido como pecho de zapatero), pectus carinatum (conocido como pecho de paloma), alteraciones costales, Síndrome de Poland, entre otros. Generando deformidades en la forma de la caja torácica. Se puede detectar al nacer, o hacerse más evidentes con el paso de los años. Puede presentarse de forma familiar. ¿Cuáles son los síntomas? En caso del pectus excavatum el paciente se caracteriza por tener el pecho excavado, los hombros inclinados hacia delante y redondeados, la panza hacia afuera, y una giba en la espalda. No es común que se asocien otras molestias, pero en el menor de los casos pueden referir dolor torácico, o sensación de falta de aire. El pectus carinatum o torax en quilla o en pecho de paloma es un tipo de malformación de la pared torácica en donde el esternón se encuentra desplazado hacia fuera junto con parte de los cartílagos costales. Es tres veces más frecuente en los varones que en las niñas y aparece generalmente durante la infancia o adolescencia. Habitualmente es asintomático, aunque es común que los niños se quejen de dolor en dicha zona por traumatismos frecuentes. Es llamativo en cualquier caso de malformación del tórax o pecho, que llegada la adolescencia, no quieran mostrar el torso sin ropa, y eso impida su libre participación y el compartir y disfrutar de actividades que así lo requieran, como deportes, actividades en el agua, etc. Así como también les limita la manera de vestir, ya que buscan disimular las alteraciones de la forma del tórax. ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Hay posibilidad de tratamiento médico si se encuentra dentro de una ventana de edad. Consiste en ejercicios posturales y actividad física aeróbica en los casos leves. Dependiendo del tipo de defecto, también se cuenta con prótesis similares a corsé que ejercen leve presión sobre la deformidad del tórax a fin de corregirla. El tratamiento quirúrgico también depende del tipo de deformidad y la edad del paciente, pero en general este se realiza en la adolescencia. En el caso del pectus excavatum se desarrolló una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, "Técnica de Nuss", que se realiza por videotoracoscopia. En esta técnica se coloca una barra por detrás del esternón y de esta manera lo empuja para que desaparezca la malformación. La barra se mantiene por 3 años período en que el tórax recupera su forma normal. En cuanto al pectus carinatum existe una nueva técnica mini invasiva denominada "Técnica de Abranson" en la cual también se coloca una prótesis pero evita las resecciones costales y la fractura esternal que se realiza en la cirugía convencional. En el caso de considerarse que un paciente podría beneficiarse de una cirugía correctiva, el médico determinará los exámenes a realizar y volverá a evaluar al paciente con el resultado de éstos. Los exámenes habitualmente solicitados son una Tomografía de Tórax, Ecocardiograma, Espirometría, Hemograma y Coagulación. Estos exámenes buscan evaluar la repercusión en la función cardiaca y respiratoria del defecto torácico así como el estado general del paciente que permita realizar una cirugía en forma segura. Fuente: www.hospitalitaliano.org.ar

Imagen ilustrativa.



Malformaciones de la pared torácica

