La Presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana resaltó los gestos políticos que se dieron en la concreción de la fórmula Fernández-Fernández, sumando luego a Sergio Massa al frente opositor. Con Romano a la cabeza de la propuesta, respecto al armado local sostuvo: "Cada espacio ligado al peronismo tiene un lugar junto a Rubén para darle una alternativa a los vecinos y que las decisiones de la Ciudad vuelvan a tomarse en Campana, y no en otra parte" aseguró. El peronismo, en diálogo interno, avanza buscando poner a disposición a sus mejores hombres y mujeres que representen en la propuesta electoral. El nombre que resalta para encabezar ese proyecto es el de Rubén Romano, con el respaldo del Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, diferentes sectores del campo nacional y popular, y vecinos independientes. La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, sostuvo que "todos debemos ser parte de la unidad. No puede quedar nadie afuera, porque aquello que nos une la vocación de dejar atrás este modelo de País, de Provincia y de Ciudad que ha generado pobreza, desempleo, que ha saqueado a los trabajadores con los tarifazos, la inflación, y por sobre todas las cosas que le ha mentido de forma descarada a la ciudadanía. Por eso, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos en un proyecto que venga a resolver estos problemas, a levantar a quienes han caído y poner en marcha el País con un modelo de desarrollo y producción con inclusión social". Entonces, Calle destacó la figura de Rubén Romano como "el hombre más legitimado por los vecinos para que a partir del 11 de diciembre cambien las prioridades del gobierno y el municipio se ponga al lado de la gente, y frente a los problemas. Por eso, el mayor gesto de apertura que tenemos que hacer quienes venimos de la militancia política es respaldar la manifestación popular que significaron las elecciones de 2017, y pusieron a Rubén a la cabeza del liderazgo de este nuevo proyecto comunitario que pretende transformar Campana para que podamos volver a vivir mejor". "El diálogo está más presente que nunca", agregó la edil peronista en torno a las definiciones de distintos espacios y agrupaciones que se han sumado al proyecto "romanista", como también aquellos que confirmarían su participación en las próximas horas. "Cada espacio ligado al peronismo y las distintas expresiones del campo nacional y popular, tiene un lugar junto a Rubén para brindar a la mejor alternativa de gobierno a los vecinos y que las decisiones de la Ciudad vuelvan a tomarse en Campana, y no en otra parte. Todos los compañeros y compañeras son importantes, porque cada uno tiene algo que aportar en la construcción de un nuevo Gobierno". Por último, se mostró convencida de la propuesta que el peronismo tendrá para los vecinos en las próximas elecciones. "Nuestro proyecto necesita de todas y todos. Dirigentes políticos de la talla y la experiencia de Stella Giroldi y Juan Ghione, y jóvenes con la fuerza de Marco Colella, Maria Eugenia Giroldi y Alejo Sarna. El caso de Stella puntualmente, quien ha sido dos veces Intendente de Campana además de Diputada Provincial, es sumamente importante de cara a los tiempos que vienen, donde será necesario todo el conocimiento de lo público para el gran desafío de volver a incluir a quienes el Estado hoy olvidó. Nuestra vocación es que cada compañero que sienta ganas de aportar, sepa que están las puertas abiertas para sumar. Estamos dispuestos a contener a todos porque estamos convencidos que tenemos una gran oportunidad de alcanzar el triunfo para volver a transformar juntos a Campana".



